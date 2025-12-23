Με μεγάλη υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων που μετακινούνται από την Αττική προς την περιφέρεια, λόγω των ούρων χιλιομέτρων που έχουν δημιουργηθεί από τα αγροτικά μπλόκα.

Βλέποντας την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, αγρότες και Αστυνομία είχαν από το μεσημέρι διαβουλεύσεις, προκειμένου να δοθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας -αντί για μία- στους οδηγούς, για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Αυτή την ώρα, η κατάσταση που επικρατεί έχει ως εξής:

Στη Σκάλα Αταλάντης μετακινήθηκαν τα τρακτέρ και δόθηκαν σε κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Λαμία. Τα οχήματα κινούνται με βραδυπορία συνοδευόμενα από R/T της ΕΛ.ΑΣ.

Στο Κάστρο Βοιωτίας μετακινήθηκαν τα τρακτέρ και δόθηκε σε κυκλοφορία μιάμιση λωρίδα στο ρεύμα προς Λαμία, πλην των ΙΧΦ που συνεχίζουν να εκτρέπονται από την παλαιά εθνική οδό. Τα οχήματα κινούνται με βραδυπορία συνοδευόμενα από R/T της ΕΛ.ΑΣ.

Στον κόμβο Θηβών γίνεται αποσυμφόρηση του σημείου με συνοδεία R/T της ΕΛ.ΑΣ. σε μια λωρίδα κυκλοφορίας μόνο για ΙΧΕ και λεωφορεία. Τα ΙΧΦ εκτρέπονται από τη παλιά εθνική οδό.

Παρακάμψεις, εκνευρισμός και πολύωρες καθυστερήσεις

Οι αγρότες άνοιξαν τους δρόμους, όπως είχαν αποφασίσει, αλλά η διέλευση των οχημάτων γινόταν -στις περισσότερες περιπτώσεις- για πάρα πολλές ώρες από παρακαμπτήριες, καθώς η Τροχαία δεν έδινε το «πράσινο φως» για την διεξαγωγή κυκλοφορίας σε μία λωρίδα κυκλοφορίας μέσα από τα μπλόκα με εξαίρεση τα Μάλγαρα στη Θεσσαλονίκη, όπου από το πρωί της Τρίτης οι αγρότες είχαν δώσει στην κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα και τρεις στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Τεράστια ουρά αυτοκινήτων σχηματίστηκε στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας από την Ριτσώνα προς την Θήβα, αλλά και στους παραδρόμους της Θήβας προς την εθνική οδό, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε το απόγευμα της Τρίτης σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Κάστρο και Ριτσώνα και άνοιξε και δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας για την αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Στο μεταξύ, πολλοί οδηγοί μιλώντας στο MEGA ανέφεραν, ότι στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας η διέλευση από τα αγροτικά μπλόκα είναι ελεύθερη, αλλά ο δρόμος κλείνει από την Αστυνομία, που τους κατευθύνει σε δρόμο που χρειάζεται 40 λεπτά παραπάνω από τον Παρνασσό, για την ασφάλεια τους.

Οδηγός «επιβίωσης» για οδηγούς

Η διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη ακόμη και μετά τις διευκολύνσεις που έγιναν από τους αγρότες, εξελίσσεται σε πολύωρη περιπέτεια για τους οδηγούς. Ατέλειωτες ουρές χιλιομέτρων και παρακάμψεις σε τμήματα της παλαιάς εθνικής οδού.

Στο ύψος της Θήβας οι οδηγοί πρέπει να κάνουν παράκαμψη στον κόμβο Ριτσώνας και να ξαναμπούν στην εθνική οδό στον κόμβο Μπράλου.

Ένα οδηγός που ξεκινά από την Αθήνα, θα χρειαστεί περίπου 5 ώρες για να φτάσει στη Λαμία, καθώς εκτός από την παράκαμψη προς την εθνική οδό Θήβας-Λειβαδιάς έχει να αντιμετωπίσει και ουρά χιλιομέτρων από το Σχηματάρι έως τη Ριτσώνα.

Στις Μικροθήβες οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν ξανά με υπομονή.

Η διαδρομή για τη Θεσσαλονίκη έχει μια ακόμη παράκαμψη στο ύψος του Κιλελέρ. Η Τροχαία οδηγεί τους διερχόμενους από παρακαμπτήρια οδό προκειμένου να βγουν στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας–Βόλου και από εκεί να ανέβουν και πάλι στην εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, δόθηκε σε κυκλοφορία μια λωρίδα στο τμήμα της αερογέφυρας της Νίκαιας από την Αθήνα προς την Θεσσαλονίκη.

Αλαλούμ επικρατεί και στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου Ε65. Χαμένοι οδηγοί ζητούσαν βοήθεια ακόμα και από τηλεοπτικά συνεργεία, προκειμένου να βρουν τον δρόμο τους.

Μια παράκαμψη περίπου 30 χλμ. θα πρέπει να κάνουν και οι οδηγοί που θα κινηθούν από το Αντίρριο προς τα Ιωάννινα, καθώς στο ύψος Αγγελοκάστρου η Ιόνια Οδός είναι κλειστή που σημαίνει 2 ώρες επιπλέον ταξίδι.

Στην Περιμετρική της Πάτρας η διαφωνία Αστυνομίας και αγροτών κρατά κλειστό το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό. Η Αστυνομία καλεί να μετακινηθούν τουλάχιστον τα τρακτέρ σε μία πλευρά του δρόμου, κάτι που απορρίπτουν οι αγρότες. Αποτέλεσμα, όλη η κίνηση προς Κυλλήνη γίνεται μέσα από το κέντρο της Πάτρας.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία στη Βόρεια Ελλάδα

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, καθώς η κατάσταση στα Μάλγαρα αναφέρεται παραπάνω, ανοιχτή είναι και θα παραμείνει μέχρι και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου τόσο η παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης–Έδεσσας στο ύψος της Χαλκηδόνας, όσο και η Εγνατία Οδός στο ύψος του Δερβενίου.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες.

Άγνωστο είναι ακόμα τι θα γίνει στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.

Με ανοιχτούς δρόμους έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία, προς διευκόλυνση των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Στον Προμαχώνα Σερρών ανοικτός είναι ο δρόμος, με τη συντονιστική των αγροτών να διαβεβαιώνει ότι αυτό θα ισχύει για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Όσοι ταξιδεύουν προς Κοζάνη ή Ιωάννινα πάντως, πρέπει να ακολουθούν πινακίδες για παρακαμπτήριο. Περνούν ασθενοφόρα και όσοι βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη.

Η Εύβοια και οι γενικές οδηγίες

Οι αγρότες της Εύβοιας ανακοίνωσαν, ότι δεν θα κλείσουν την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας έως και την Παρασκευή (26/12), διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των ταξιδιωτών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, στις περισσότερες περιπτώσεις η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς. Οι οδηγοί μπορούν να δουν εναλλακτικές διαδρομές και ποια παράκαμψη υπάρχει σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.