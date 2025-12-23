Παρά τις διαβεβαιώσεις των Βρυξελλών ότι οι εισαγωγές βοδινού κρέατος από τη Mercosur δεν θα επηρεάσουν σημαντικά την ευρωπαϊκή γεωργία, η δυσαρέσκεια στους κόλπους των αγροτών παραμένει έντονη. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur έχει μετατραπεί σε πολιτικό αγκάθι, καθώς έρχεται σε σύγκρουση με τους φόβους των παραγωγών για αθέμιτο ανταγωνισμό, πτώση τιμών και χαλάρωση των περιβαλλοντικών και ποιοτικών προτύπων.

Η πρόσφατη κινητοποίηση περισσότερων από 10.000 αγροτών στις Βρυξέλλες ανέδειξε τις πραγματικές επιπτώσεις της συμφωνίας. Όπως υποστηρίζουν, η εφαρμογή της θα περιόριζε το όριο των 99.000 τόνων φρέσκου και κατεψυγμένου βοδινού κρέατος που θα εισάγεται στην ΕΕ από τη Λατινική Αμερική.

Οι δασμοί και οι οικονομικές επιπτώσεις

Το εμπόριο βοδινού κρέατος αποτελεί μικρό ποσοστό των συνολικών συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Mercosur, γεγονός που σύμφωνα με οικονομολόγους είναι απίθανο να αλλάξει δραστικά ακόμη και με την απελευθέρωση του εμπορίου. Οι ισχύοντες δασμοί για το βόειο κρέας που προέρχεται από το λατινοαμερικανικό μπλοκ φτάνουν σήμερα το 60%.

Ανησυχίες και πολιτικά εμπόδια

Αν και τα δεδομένα δείχνουν περιορισμένο αντίκτυπο στους ευρωπαίους παραγωγούς, οι ανησυχίες των αγροτών συνεχίζουν να επηρεάζουν τις πολιτικές διαπραγματεύσεις γύρω από τη συμφωνία, σύμφωνα με το Politico. Η Mercosur βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ για διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων, μετά τις δύσκολες δασμολογικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπογράψει τη συμφωνία έως τα Χριστούγεννα δεν επετεύχθη, καθώς η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε περισσότερο χρόνο για να καθησυχάσει τους αγρότες. Παράλληλα, η Γαλλία, ο μεγαλύτερος παραγωγός βοδινού κρέατος στην ΕΕ, παραμένει επιφυλακτική, όπως και η Ιρλανδία και η Πολωνία.

Οι διασφαλίσεις και οι υποστηρικτές της συμφωνίας

Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία και η Πορτογαλία υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες διασφαλίσεις προστατεύουν επαρκώς τη γεωργία και ζητούν την άμεση ενεργοποίηση της συμφωνίας. Ο Πορτογάλος ευρωβουλευτής Ζοζέ Μανουέλ Φερνάντες τόνισε ότι οι 99.000 τόνοι βοδινού κρέατος αντιστοιχούν μόλις στο 1,5% της παραγωγής της ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς το ως «πρόκληση» αλλά όχι λόγο για απώλεια μιας σημαντικής γεωπολιτικής ευκαιρίας.

«Έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με δημοκρατίες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες… το χρειαζόμαστε αυτό για την επισιτιστική ασφάλεια και για αξιόπιστους εταίρους», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι «αν η Ευρώπη δεν εμπλακεί, θα το κάνουν άλλοι».

Ποιότητα έναντι ποσότητας

Το 2025, η ΕΕ έχει ήδη εισαγάγει περίπου 120.000 τόνους φρέσκου και 99.000 τόνους κατεψυγμένου βοδινού κρέατος. Σύμφωνα με τη συμφωνία Mercosur, περίπου 54.000 τόνοι φρέσκου και 45.000 τόνοι κατεψυγμένου βοδινού κρέατος θα μπορούσαν να εισέλθουν στην ΕΕ με μειωμένο δασμό 7,5%.

Οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι οι φόβοι για μεγάλη αύξηση εισαγωγών είναι υπερβολικοί. Εκτιμούν ότι η μείωση των δασμών θα διευκολύνει κυρίως τους ήδη υπάρχοντες εξαγωγείς, χωρίς να προκαλέσει μαζική είσοδο νέων παικτών στην αγορά.

Όπως επισημαίνουν, οι αντιδράσεις κατά της Mercosur προέρχονται από μια «πολύ μικρή ομάδα αγροτών» που, όπως λένε, «κρατούν ως όμηρο μια συμφωνία που θα ωφελήσει άλλες ομάδες στον γεωργικό τομέα».