Ακριβά αναμένεται να πληρώσουν φέτος οι καταναλωτές το μοσχαρίσιο κρέας, καθώς οι ποσότητες που εισάγονται από ευρωπαϊκές χώρες μειώνονται συνεχώς, ενώ οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Ήδη η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 16–17 ευρώ το κιλό, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περαιτέρω αύξηση έως και τα 20 ευρώ.

Όπως ανέφερε πηγή της αγοράς στον ΟΤ, «ό,τι αρνί κυκλοφορεί σήμερα στην αγορά εισάγεται από τη Ρουμανία». Οι περιορισμένες ποσότητες εγχώριου μοσχαρίσιου κρέατος – από ζώα που εισάγονται μικρής ηλικίας και εκτρέφονται σε ελληνικές φάρμες – είναι σαφώς ακριβότερες, αλλά εξακολουθούν να έχουν υψηλή ζήτηση.

Η πορεία της κατανάλωσης

Παρά τις αυξήσεις, η κατανάλωση δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί σημαντικά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Ωστόσο, εκφράζονται επιφυλάξεις για το αν θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να ανεβαίνουν με τον ίδιο ρυθμό.

Στην Ελλάδα, η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος επιβαρύνεται επιπλέον από τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος το καθιστά ακριβότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ΦΠΑ στο μοσχαρίσιο κρέας ανέρχεται στο 13%, έναντι 4% στην Ιταλία, 10% στην Ισπανία, 6% στην Πορτογαλία και 5% στην Κύπρο. Στη Βρετανία, μάλιστα, είναι 0%. Όπως σημειώνουν εκπρόσωποι της αγοράς, αυτή η διαφορά αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που οι τιμές στην Ελλάδα παραμένουν υψηλές.

Η στάση της κυβέρνησης για τον ΦΠΑ

Η κυβέρνηση, και ειδικότερα το υπουργείο Οικονομικών, εξακολουθεί να απορρίπτει κάθε πρόταση για μείωση του ΦΠΑ. Παρά τις πιέσεις που έχουν ασκηθεί τα τελευταία χρόνια, εν μέσω συνεχόμενων κυμάτων ακρίβειας, δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση για μείωση του φόρου σε βασικά είδη διατροφής.

Στην περίπτωση του μοσχαρίσιου κρέατος, το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι οι καταναλωτές διαθέτουν εναλλακτικές επιλογές, όπως το χοιρινό ή το κοτόπουλο. Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία για τα νοικοκυριά αναμένεται το Πάσχα του 2026, όταν η έλλειψη αμνοεριφίων ενδέχεται να οδηγήσει τις τιμές σε νέα, δυσθεώρητα επίπεδα. Αν επιτραπούν εισαγωγές, η κυβέρνηση θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις ανάγκες των καταναλωτών και τις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων.

Πηγή: OT