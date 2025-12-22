Επεισόδια στα Τίρανα σημειώθηκαν τη Δευτέρα, όταν διαδηλωτές εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ προς το κυβερνητικό κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν την παραίτηση της κυβέρνησης, έπειτα από την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της αναπληρώτριας πρωθυπουργού για υπόθεση διαφθοράς.

Οι πολιτικές εντάσεις στην Αλβανία έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν κατά της αναπληρώτριας πρωθυπουργού Μπελίντα Μπαλούκου. Μαζί με άλλους αξιωματούχους και ιδιωτικές εταιρείες, φέρεται να χρησιμοποίησε κρατικά κονδύλια για να ευνοήσει συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε μεγάλα έργα υποδομής.

Η ίδια, μιλώντας στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, χαρακτήρισε τις κατηγορίες “λάσπη, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα” και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαιοσύνη.

Η Ειδική Εισαγγελία, αρμόδια για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ζήτησε αυτή την εβδομάδα από το κοινοβούλιο να αρθεί η ασυλία της Μπαλούκου, ώστε να προχωρήσει η σύλληψή της. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πότε θα διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία, καθώς το κυβερνών κόμμα του Ράμα διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, η αστυνομία με εξάρτυση αντιμετώπισης ταραχών προστάτευσε το κυβερνητικό κτίριο, χωρίς ωστόσο να απωθήσει τους διαδηλωτές.

“Φτάνει πια, γιατί πρόκειται για δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν κλαπεί, κι εκείνη δεν παραιτείται. Είναι ντροπή,” δήλωσε ο διαδηλωτής Αρμπέν Σούλο.

Η Μπαλούκου είναι επίσης επικεφαλής του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο διαχειρίζεται έργα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως δρόμους, γέφυρες και σήραγγες.