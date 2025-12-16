Λίγες μόνο ώρες μετά το πέρας της πρώτης της επίσκεψης στο ελληνικό ΥΠΕΞ, όπου συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό της Γιώργο Γεραπετρίτη, η υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσων της Αλβανίας Ελίζα Σπιροπάλι αποκαλύπτει στα «ΝΕΑ» την ατζέντα των διμερών διαβουλεύσεων Ελλάδας – Αλβανίας.

Όπως κατέστη σαφές, οι σχέσεις των δύο χωρών εισέρχονται σε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με σαφή χρονοδιαγράμματα και ατζέντα που αφορά σε όλα τα εκκρεμή διμερή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης και της διευθέτησης της διαφοράς για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

📍Αθήνα 🇬🇷🇦🇱| Συνάντηση Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με την Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Αλβανίας, Elisa Spiropali pic.twitter.com/H75RQp0UAm — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 16, 2025

Τόσο για την Αθήνα όσο και για τα Τίρανα, προτεραιότητα κατά την τρέχουσα περίοδο αποτελεί η ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας με στόχο την ολοκλήρωση των διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την ΕΕ έως το 2027 και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους, όταν θα βρίσκεται εν εξελίξει η ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Προτού επισκεφθεί αύριο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, η Ελίζα Σπιροπάλι μίλησε αποκλειστικά στα «ΝΕΑ» για το περιεχόμενο των διαβουλεύσεων που είχε με τον Έλληνα ΥΠΕΞ κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της ως επικεφαλής της αλβανικής διπλωματίας στην ελληνική πρωτεύουσα.

«Την πρώτη ημέρα της επίσκεψής μου στην Αθήνα, είχα παραγωγικές και προοδευτικές συναντήσεις με την Αυτού Εξοχότητα κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, και με την Αυτού Εξοχότητα κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, Υπουργό Εξωτερικών.

Επιβεβαιώθηκε η σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και οι συνομιλίες μας αντικατόπτρισαν την αμοιβαία αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε πέρα ​​από τη διαχείριση των διμερών διαφορών προς την ειρηνική και οριστική επίλυσή τους. Συμφωνήσαμε να εντείνουμε τη συνεργασία σε όλους τους τομείς και να ακολουθήσουμε πρακτικά βήματα που ενισχύουν την εταιρική μας σχέση.

Συγκεκριμένα, δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε τις τεχνικές διαπραγματεύσεις για μια διμερή συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία στην οικονομία, το εμπόριο και άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Συμφωνήσαμε επίσης να επιδιώξουμε ενεργά πρωτοβουλίες που φέρνουν τους δύο λαούς μας πιο κοντά, βασιζόμενοι σε μακροχρόνιους πολιτιστικούς δεσμούς και κοινές αξίες.

Η σχέση μας βασίζεται σε μια σαφή στρατηγική πραγματικότητα: ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ μοιραζόμαστε την ευθύνη για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής σήμερα και ως μελλοντικοί εταίροι της ΕΕ θα μοιραστούμε έναν σημαντικό στρατηγικό χώρο που εξυπηρετεί όχι μόνο την Αλβανία και την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Με αυτό το πνεύμα, η Ελλάδα παραμένει στρατηγικός σύμμαχος, ένθερμος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας και ιστορικός φίλος με τον οποίο απολαμβάνουμε βαθιές συγγένειες και κοινά συμφέροντα.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά για να μετατρέψουμε αυτές τις κοινές προθέσεις σε απτά αποτελέσματα».