Ένταση σημειώθηκε στο αλβανικό κοινοβούλιο όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, μετά από εβδομάδες πολιτικής κρίσης γύρω από καταγγελίες διαφθοράς που αφορούν την αντιπρόεδρο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, βουλευτές της αντιπολίτευσης άναψαν φωτοβολίδες, πέταξαν νερό στον πρόεδρο της Βουλής και κατέλαβαν έδρανα που προορίζονται για υπουργούς, επιχειρώντας να διακόψουν τη διαδικασία. Η ένταση οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας μέσα στην αίθουσα. «Δεν μπορεί να υπάρξει Βουλή με αυτούς που κλέβουν και την κοπανάνε», δήλωσε ο Σαλί Μπερίσα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση. «Ο νόμος και μόνο ο νόμος πρέπει να υπερισχύει», πρόσθεσε.

🇦🇱Në ambientet e sallës së seancave plenare të Kuvendit të Shqipërisë janë shënuar tensione, para dhe pas nisjes së seancës parlamentare Deputetët e partisë opozitare, bllokuan foltoren dhe vendet ku qëndrojnë ministrat qeveritar 🔗https://t.co/guAPOO4ivN 🎞️Umeys Sulejman pic.twitter.com/k13eF1GyDW — Anadolu Shqip (@aa_albanian) December 18, 2025

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ζητούν να λάβουν το επίσημο κατηγορητήριο με τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί κατά της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου. Το γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος έχει ζητήσει από το κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύλληψή της.

Η Βουλή της Αλβανίας, στην οποία το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα του Έντι Ράμα διαθέτει την πλειοψηφία, αναμένεται να ψηφίσει επί του αιτήματος την Παρασκευή. Η Μπαλούκου, που έχει διατελέσει υπουργός Υποδομών και Ενέργειας και θεωρείται στενή συνεργάτιδα του πρωθυπουργού, φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις ευνοϊκής μεταχείρισης εταιρειών που ανέλαβαν μεγάλα έργα υποδομής στα Τίρανα.

Chaos in the Albanian Parliament. Opposition MPs are protesting after the Special Prosecution requested the arrest of Deputy Prime Minister Belinda Balluku. The government has so far defended Balluku. pic.twitter.com/LJQiSDGL23 — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 18, 2025

Σε προηγούμενη ομιλία της στη Βουλή, η ίδια είχε απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα», και δήλωσε ότι προτίθεται να συνεργαστεί πλήρως με τη δικαιοσύνη.