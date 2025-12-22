Τραυματισμένος κατέληξε ένας 25χρονος στην Πάτρα, έπειτα από βίαιη επίθεση που δέχθηκε από δύο άτομα, τα οποία τον χτύπησαν με ξύλινα ρόπαλα.

Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 40χρονου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός 18χρονου, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.