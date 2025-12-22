Ο Όμιλος ΑΝΤ1 και ο πρόεδρός του Θεόδωρος Κυριακού προχώρησαν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 σε μια πράξη κοινωνικής ευαισθησίας, ενισχύοντας το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Η δωρεά ύψους 20.000 ευρώ πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ραδιομαραθωνίου της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2 fm. Με την πρωτοβουλία αυτή, ο ΑΝΤ1 βοηθά έμπρακτα την προσπάθεια της Μητρόπολης να προσφέρει στήριξη σε οικογένειες και πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ώστε να μη λείψει τίποτα από το γιορτινό τραπέζι.

Η ενίσχυση αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργία των συσσιτίων και των κοινωνικών δομών της Ι.Μ. Πειραιώς, μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, από τον ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τη δωρεά, επαινώντας την κοινωνική ευαισθησία και την προσφορά του κ. Κυριακού. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του Ομίλου για τη συμβολή του στο έργο της Μητρόπολης.

Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε τέλος θερμές ευχές προς όλη την οικογένεια του ΑΝΤ1, ευχόμενος πρόοδο, ευημερία και θεία ευλογία.