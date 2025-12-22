Η Κίνα ανακοίνωσε την επιβολή δασμών έως και 42,7% στα γαλακτοκομικά προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από έρευνα κατά των επιδοτήσεων η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ στις 23 Απριλίου. Τα ποσοστά θα καθοριστούν βάσει των «ποσοστών επιδοτήσεων ad valorem» που έχει προσδιορίσει η Επιτροπή Τελωνειακών Δασμών.

Οι δασμοί θα κυμαίνονται από 21,9% έως 42,7%. Οι εταιρείες που συνεργάστηκαν στην έρευνα θα επιβαρυνθούν με συντελεστή 28,6%, ενώ όσες δεν συνεργάστηκαν θα αντιμετωπίσουν τον ανώτατο συντελεστή 42,7%, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου του κινεζικού υπουργείου.

Η κινεζική πλευρά υποστηρίζει ότι οι επιδοτήσεις της ΕΕ στα γαλακτοκομικά έχουν προκαλέσει «σημαντική ζημιά» στις εγχώριες βιομηχανίες γάλακτος της χώρας.

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Οι νέοι δασμοί αφορούν προϊόντα όπως φρέσκο και επεξεργασμένο τυρί, καθώς και ορισμένα είδη γάλακτος και κρέμας.

Μέχρι το 2024, η Κίνα αποτελούσε τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας, με τις ελληνικές εξαγωγές να παρουσιάζουν σταθερή αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες.

Μεταξύ των βασικών προϊόντων που εξάγει η Ελλάδα στην Κίνα περιλαμβάνονται το ελαιόλαδο, τα φρούτα, τα ψάρια και τα πετρελαιοειδή.

Το 2023, οι ελληνικές εξαγωγές προς την κινεζική αγορά ανήλθαν σε 384 εκατ. ευρώ, με τα μάρμαρα να αποτελούν τον σημαντικότερο εξαγωγικό κλάδο, φτάνοντας τα 104 εκατ. ευρώ.

Παρά τη θετική πορεία, η αξία των ελληνικών εξαγωγών αντιπροσωπεύει μόλις το 0,01% των συνολικών εισαγωγών της Κίνας, οι οποίες ανέρχονται σε 3,039 τρισ. ευρώ.

Το ιστορικό των εμπορικών εντάσεων

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Πεκίνο προχώρησε σε σημαντική μείωση των δασμών στις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την ΕΕ, με νέους συντελεστές από 4,9% έως 19,8%.

Νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο, η Κίνα είχε επιβάλει προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ έως 62,4% στις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τον Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφυγε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αμφισβητώντας την επιβολή των κινεζικών δασμών στο μπράντυ ευρωπαϊκής προέλευσης, τονίζοντας πως «τα προσωρινά μέτρα της Κίνας δεν συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ».

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών εντάθηκαν μετά την απόφαση της ΕΕ, τον Οκτώβριο του 2023, να επιβάλει δασμούς έως 45% στα ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα.