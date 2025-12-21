Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται «έτοιμος για διάλογο» με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, εφόσον υπάρξει η απαραίτητη πολιτική «βούληση», όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή.

Ο κ. Πεσκόφ υπενθύμισε ότι ο ρώσος πρόεδρος είχε εκφράσει πρόσφατα την πρόθεσή του να συνομιλήσει με τον Μακρόν, σχολιάζοντας δηλώσεις του γάλλου ηγέτη μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ. «Πιθανόν είναι σημαντικό να θυμίσουμε τι είπε ο πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, ότι δηλαδή “είναι έτοιμος να εμπλακεί σε διάλογο με τον Μακρόν”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση, αυτό μπορεί να ιδωθεί μόνο θετικά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Δηλώσεις Μακρόν και ευρωπαϊκό πλαίσιο

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει στις Βρυξέλλες, μετά το πέρας της συνόδου κορυφής όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε στη χορήγηση δανείου 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, ότι «θα μπορούσε να ξαναγίνει ωφέλιμο να μιλήσουμε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν».

Ο γάλλος πρόεδρος σημείωσε πως «υπάρχουν κάποιοι που μιλούν στον Βλαντίμιρ Πούτιν», αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφερόταν στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε επίσης ότι «οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί έχουν συμφέρον να διαμορφώσουν πλαίσιο για να ξαναρχίσουν αυτή τη συζήτηση», διαφορετικά «θα συζητάμε μεταξύ μας και με διαπραγματευτές που συζητούν μόνοι με τους Ρώσους, κάτι που δεν είναι το καλύτερο».

Παρασκηνιακές επαφές και αμερικανική εμπλοκή

Την ίδια ώρα, απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει σειρά επαφών τόσο με τη Μόσχα όσο και με ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν διαφαίνεται προοπτική συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Διαπραγματευτές από την Ουκρανία, ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Την Ουάσιγκτον εκπροσώπησαν ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμβουλος και γαμπρός του αμερικανού προέδρου.

Από ρωσικής πλευράς, ο Κίριλ Ντμίτριεφ ξεκίνησε συνομιλίες με τους δύο αμερικανούς απεσταλμένους το Σάββατο, χαρακτηρίζοντάς τες «εποικοδομητικές» και επισημαίνοντας ότι θα συνεχιστούν. Ωστόσο, δεν προβλέπονται προς το παρόν ούτε διμερείς επαφές Μόσχας–Κιέβου ούτε τριμερείς συναντήσεις.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε από την πλευρά του την Ουάσιγκτον να εντείνει την πίεσή της προς τη Μόσχα, επιμένοντας στην ανάγκη για ενίσχυση της διεθνούς στήριξης προς το Κίεβο.