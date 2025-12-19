Το φετινό πρώτο βραβείο για την πιο πρωτότυπη πρόταση γάμου στη Ρωσία απονεμήθηκε στον δημοσιογράφο Κίριλ Μπαγιάνοφ, ο οποίος ζήτησε από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί σε απευθείας μετάδοση, κατά τη διάρκεια της ετήσιας, μαραθώνιας συνέντευξης Τύπου του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ξέρω ότι η φίλη μου παρακολουθεί τώρα. Ολέτσκα, παντρέψου με», είπε ο Μπαγιάνοφ, δημοσιογράφος από το Εκατερίνεμπουργκ, που εμφανίστηκε στη συνέντευξη με κοστούμι και κατακόκκινο παπιγιόν, κρατώντας πλακάτ με τη φράση «Θέλω να παντρευτώ».

A 23-year-old journalist from Ekaterinburg proposes to his girlfriend while asking Putin a question during his marathon presser. pic.twitter.com/AGEMz2Zem4 — max seddon (@maxseddon) December 19, 2025

Η ετήσια αυτή συνέντευξη Τύπου, γνωστή για τη διάρκειά της και το εύρος των θεμάτων που καλύπτει, αποτελεί ευκαιρία για τον Πούτιν να σχολιάζει τη γεωπολιτική, να μοιράζεται προσωπικές ιστορίες και να δίνει ακόμη και ρομαντικές συμβουλές. Για τον Μπαγιάνοφ, ήταν η ιδανική στιγμή να κάνει την πρότασή του, υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων, λίγο μετά τη δήλωση του Ρώσου προέδρου ότι δεν προτίθεται να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία.

Περίπου μία ώρα αργότερα, μία από τις δημοσιογράφους που συντόνιζαν τη συνέντευξη ανακοίνωσε ότι η νεαρή γυναίκα είχε απαντήσει θετικά στην πρόταση γάμου, προκαλώντας ενθουσιασμό στην αίθουσα.

Ο Πούτιν, ωστόσο, δεν σχολίασε την πρόσκληση του Μπαγιάνοφ να παραστεί στον γάμο, ούτε έδωσε άμεση απάντηση στο ερώτημά του για το αυξανόμενο κόστος ζωής στη Ρωσία. «Ο Κίριλ έθεσε ένα ερώτημα για τις υλικές συνθήκες ζωής των νέων οικογενειών. Αυτό είναι αλήθεια: ο άνδρας θα πρέπει να είναι αυτός που φέρνει τα χρήματα στο νοικοκυριό. Επομένως, θα κάνουμε έκκληση για χρήματα και θα μαζέψουμε τουλάχιστον αρκετά για τον γάμο», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, κλείνοντας με χιούμορ το περιστατικό.