Η γαλλική προεδρία χαρακτήρισε «ευπρόσδεκτο» το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, εμφανίζεται «έτοιμος» για διάλογο με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν. Όπως ανακοινώθηκε, το Παρίσι θα εξετάσει «εντός των επόμενων ημερών» τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η επικοινωνία.

«Είναι ευπρόσδεκτο που το Κρεμλίνο συμφωνεί δημοσίως με αυτήν την προσέγγιση. Θα εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να προχωρήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά το Ελιζέ.

Η γαλλική προεδρία τόνισε, ωστόσο, ότι κάθε ενδεχόμενη συζήτηση με τη Μόσχα θα γίνει «με κάθε διαφάνεια» και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με τους Ευρωπαίους εταίρους. Στόχος, όπως υπογραμμίστηκε, παραμένει η επίτευξη μιας «σταθερής και διαρκούς ειρήνης» για τον ουκρανικό λαό.

Η στάση του Κρεμλίνου και το μήνυμα του Ελιζέ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο πρόεδρο. Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση του Μακρόν, ο οποίος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επικοινωνίας, στο περιθώριο της Συνόδου της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Η εισβολή στην Ουκρανία και η ισχυρογνωμοσύνη του προέδρου Πούτιν έβαλαν τέλος σε κάθε πιθανότητα διαλόγου» τα τελευταία τρία χρόνια, σημείωσε το Ελιζέ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «από τη στιγμή που η προοπτική μιας εκεχειρίας και μιας ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης γίνεται πιο σαφής, καθίσταται εκ νέου χρήσιμο να μιλήσουμε με τον Πούτιν».