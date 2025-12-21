Η Παρτίζαν γύρισε σελίδα στην τεχνική της ηγεσία, καταλήγοντας στον Τζοάν Πενιαρόγια ως τον άνθρωπο που θα διαδεχθεί τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου. Ο Ισπανός τεχνικός επιστρέφει στη EuroLeague λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα, αναλαμβάνοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο.

Στόχος του Πενιαρόγια είναι να επαναφέρει τους «ασπρόμαυρους» σε αγωνιστική σταθερότητα, σε μια περίοδο όπου η ομάδα αντιμετωπίζει έντονη πίεση σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzartsport, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε συμβόλαιο με διάρκεια έως το τέλος της σεζόν 2026/27.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, οι συνολικές απολαβές του Ισπανού προπονητή ανέρχονται στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες της διοίκησης για άμεση αγωνιστική ανάκαμψη.

Η επίσημη παρουσίαση του Πενιαρόγια αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, καθώς η Παρτίζαν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις τη Δευτέρα, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Κρκα στο πλαίσιο της Αδριατικής Λίγκας.