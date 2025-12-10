Η Παρτίζαν έσπευσε να βάλει τέλος στα δημοσιεύματα από τη Σερβία που ανέφεραν πως υπάρχει ήδη συμφωνία με τον Ζοάν Πενιαρόγια για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία έως το 2027. Με ανακοίνωσή του, το σερβικό κλαμπ διέψευσε κατηγορηματικά τις σχετικές πληροφορίες.

Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται η διάψευση να αποτελεί κίνηση τακτικής, προκειμένου να μην αποσπαστεί η προσοχή της ομάδας εν όψει του κρίσιμου ντέρμπι της Παρασκευής με τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι, ο πρώην τεχνικός της Μπαρτσελόνα μπορεί να βρίσκεται όντως κοντά στην ανάληψη της ομάδας, αλλά η Παρτίζαν προτιμά να διατηρεί χαμηλούς τόνους μέχρι το μεγάλο παιχνίδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Όλες οι σκέψεις επικεντρώνονται στο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα. Δύο ημέρες πριν το ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα, όλες οι σκέψεις στην Παρτιζάν επικεντρώνονται ακριβώς σε αυτόν τον αγώνα.

Η Παρτιζάν δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με νέο προπονητή και, μέσω αυτής της δήλωσης, καλεί τα ΜΜΕ να μην διαδίδουν τις τρέχουσες φήμες. Ο σύλλογος λειτουργεί σταθερά, με πλήρη υποστήριξη προς το τρέχον προπονητικό επιτελείο κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για το επερχόμενο ντέρμπι.

Όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα έχουν εξαντληθεί, το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και, ως εκ τούτου, πιστεύεται ακράδαντα ότι αυτή την Παρασκευή το Βελιγράδι θα είναι για άλλη μια φορά η πρωτεύουσα του μπάσκετ στην Ευρώπη»