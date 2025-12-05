Απίστευτα σκηνικά εκτυλίχθηκαν στην «Belgrade Arena» το βράδυ της Πέμπτης (4/12) στο παιχνίδι της Παρτιζάν με τη Μπάγερν Μονάχου για την 14η αγωνιστική Euroleague, πρώτο χωρίς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου.

Τη στιγμή που η Παρτιζάν προσπάθησε να απαγορεύσει στους οπαδούς της να σηκώσουν πανό και αφίσες με τον Ομπράντοβιτς, χωρίς επιτυχία -καθώς το γήπεδο γέμισε από δαύτες- αρκετοί «ασπρόμαυροι» φίλαθλοι ήταν δακρυσμένοι!

Γενικότερα η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν πολύ «φορτισμένη» συναισθηματικά, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Ζοτς και να τον αποθεώνει, ζητώντας την επιστροφή του στον πάγκο της ομάδας.

Μάλιστα κάποια δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους και έφτασαν μέχρι και να κλάψουν. Οπως μια νεαρή κοπέλα που κρατώντας μια αφίσα του Ομπράντοβιτς ήταν εμφανώς δακρυσμένη.

Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, η Παρτιζάν επικράτησε τον Βαυαρών με 92-86 και πέτυχε την 5η νίκη της σε 14 παιχνίδι στην Ευρωλίγκα.

