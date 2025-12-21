Έπειτα από χρόνια απουσίας και έναν μακρύ κύκλο δικαστικών υποθέσεων που σημάδεψαν ανεπανόρθωτα τη δημόσια εικόνα του, ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στην τηλεόραση. Όχι στο Χόλιγουντ, αλλά στην Ιταλία. Και όχι με δράμα ή πολιτικό θρίλερ, αλλά με μια χαμηλόφωνη κωμική σειρά, μακριά από τα μεγάλα φώτα της αμερικανικής βιομηχανίας.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί δημόσια ότι, μετά την απαλλαγή του από τις κατηγορίες στα δικαστήρια, αναγκάστηκε να ζει «σαν νομάς» για να μπορεί να εργάζεται. Οι μεγάλες πόρτες του Χόλιγουντ παρέμειναν κλειστές. Η πρώτη που άνοιξε, ωστόσο, ήταν εκείνη της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης.

Η σειρά τιτλοφορείται Minimarket και αποτελεί παραγωγή της RAI. Πρόκειται για μια κωμωδία χαμηλού προϋπολογισμού, δέκα επεισοδίων, στην οποία ο Σπέισι υποδύεται τον… εαυτό του. Έναν διάσημο αλλά ξεχασμένο ηθοποιό, που λειτουργεί ως μέντορας ενός νεαρού Ιταλού με φιλοδοξίες να γίνει τηλεοπτικός σταρ. Τον ρόλο του νεαρού Φιλίππο Λαγκανά ενσαρκώνει ο Manlio Viganò. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming της RAI στις 26 Δεκεμβρίου.

Το εγχείρημα είναι σαφώς περιορισμένης εμβέλειας, αλλά με έντονο συμβολισμό. Για τον Σπέισι, το Minimarket λειτουργεί ως δοκιμαστικό πεδίο επιστροφής – μια απόπειρα να επανενταχθεί στη βιομηχανία, έστω και από την περιφέρεια. Ο ίδιος δεν κρύβει ότι η επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτάται από μια κίνηση «νομιμοποίησης» εκ των έσω. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη βρετανική Telegraph, δήλωσε πως βρίσκεται σε επαφή με «εξαιρετικά ισχυρούς ανθρώπους» που θέλουν να τον δουν ξανά να εργάζεται, αλλά η βιομηχανία, όπως είπε, «περιμένει ένα είδος άδειας από κάποιον με απόλυτο κύρος και σεβασμό».

Παράλληλα, νέες μαρτυρίες που βλέπουν κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας συνεχίζουν να βαραίνουν το όνομά του, επαναφέροντας κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά ακόμη και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του House of Cards. Αν και ο Σπέισι έχει αθωωθεί δικαστικά, το κοινωνικό και επαγγελματικό κόστος παραμένει.

Η σειρά House of Cards είναι διαθέσιμη στο σύνολό της στο Netflix. Θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές τηλεοπτικές παραγωγές του 21ου αιώνα: ένα σκοτεινό, κυνικό και αμείλικτο πορτρέτο της εξουσίας και του παρασκηνίου της αμερικανικής πολιτικής. Μια σειρά που άλλαξε την τηλεόραση – και που παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την άνοδο και την πτώση του Κέβιν Σπέισι.

Το αν το Minimarket θα αποτελέσει την αρχή μιας πραγματικής επιστροφής ή απλώς μια υποσημείωση σε μια λαμπρή αλλά τραυματισμένη καριέρα, μένει να φανεί. Το βέβαιο είναι ότι ο Σπέισι επιχειρεί ξανά. Και αυτή τη φορά, το κάνει από τα ράφια ενός ιταλικού μίνι μάρκετ.