Λίγα 24ωρα πριν τα Χριστούγεννα, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για γιορτές στις εθνικές οδούς. Σύμφωνα με τις προαναγγελίες τους και τα όσα είπαν σήμερα, θα επιτραπεί η διέλευση των εκδρομέων προς τους χριστουγεννιάτικους προορισμούς τους, αν και ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις σε κάποια σημεία.

Ακολουθεί λίστα με τα ενεργά μπλόκα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της χώρας

Ε75: Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Μάλγαρα

Κλειστή η εθνική στα Μάλγαρα ( η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων). Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για 21η μέρα. Οι αγρότες των Μαλγάρων ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Τέμπη

Τον συμβολικό αποκλεισμό από τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου για περίπου 4 ώρες των σηράγγων των Τεμπών για τα φορτηγά αυτοκίνητα αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία θα διέρχονται κανονικά. Στον κόμβο της Νίκαιας, οι αγρότες της Λάρισας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με το σημείο να αποτελεί βασικό κόμβο των πανελλαδικών δράσεων. Χθες άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων, μοίρασαν προϊόντα και ενημερωτικά φυλλάδια στους οδηγούς.

Τη Δευτέρα θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, ώστε από την Τρίτη να δοθεί στην κυκλοφορία μία επιπλέον λωρίδα ανά κατεύθυνση για τα ΙΧ και τα λεωφορεία, προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των ταξιδιωτών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Τα φορτηγά θα κινούνται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Εύβοια

Οι αγρότες της Εύβοιας ανακοίνωσαν ότι θα σηκώσουν σήμερα τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Παράλληλα, προγραμματίζουν νέο τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας αύριο Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Θήβα

Στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό όλων των παράδρομων, σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί νέες παρεμβάσεις, καθώς επιτρέπεται η διέλευση λόγω αυξημένης κυκλοφορίας. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα μπλόκα σε Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή διεξάγεται χωρίς νέους αποκλεισμούς. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις, στις οποίες οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων.

Καρδίτσα – Τρικάλα

Αποφάσισαν να κρατήσουν από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου μία λωρίδα ανοιχτή ανά κατεύθυνση, για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Ορχομενός

Ενεργά θα παραμένουν τα μπλόκα του Ορχομενού, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού, Κυριάκο Κυριαζή, όπως είπε μιλώντας στο ΕΡΤnews, μεταφέροντας τη χθεσινοβραδινή απόφαση του Συλλόγου.

Μάλιστα, ο κ. Κυριαζής τόνισε ότι η Τροχαία δεν δέχεται να παραμείνουν αριστερά και δεξιά του δρόμου και ζητούν να φύγουν τελείως, καθώς θεωρούν, ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν ασφαλή διέλευση στους δρόμους. Επεσήμανε ότι η απόφαση προέρχεται από τη Γενική Συνέλευση και ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στη θέση τους, με μόνο μερική διευκόλυνση για ορισμένα οχήματα.

Ιονία Οδός

Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας προγραμματίζουν να ανοίξουν απόψε στις 20:00 τα διόδια της Κλόκοβας στην «Ιονία» οδό, που βρίσκονται ανάμεσα σε Αντίρριο και Μεσολόγγι.

Παράλληλα, παραμένει για 16η συνεχόμενη μέρα το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Αχαΐα

Πύργου – Πατρών – Κορίνθου

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 14η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου – Πατρών – Κορίνθου.

Στο μεταξύ, για την Τρίτη (23/12) και την Τετάρτη (24/12) προγραμματίζουν να ανοίξουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν όσους πρόκειται να ταξιδέψουν για την εορταστική περίοδο.

Αίγιο

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία, ενώ το βράδυ του Σαββάτου συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων του Ρίου στην «Ολυμπία» οδό.

Ηλεία

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.

Μπλόκο Κιάτου μεταφέρθηκε στην επαρχιακή οδό Κιάτου – Στυμφαλίας

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας, με ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί, ότι, για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης διαχείρισης της κυκλοφορίας, αποφασίστηκε η αναδιάταξη και η μεταφορά του μπλόκου του Κιάτου.

Πιο συγκεκριμένα, το μπλόκο, απ’ τον κόμβο Κιάτου, μεταφέρθηκε στην επαρχιακή οδό Κιάτου – Στυμφαλίας, στη θέση ” Αρκούδα ”. Βρίσκεται σε μία απόσταση, 1 χλμ. απ’ την Ολυμπία Οδό. Η απόφαση ελήφθη, με γνώμονα την προστασία των διερχόμενων πολιτών και τη συνολική ασφάλεια της περιοχής. Όπως τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή, η μετακίνηση αυτή, δεν συνιστά υποχώρηση, αλλά υπεύθυνη προσαρμογή των κινητοποιήσεων στις συνθήκες, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη δυναμική του αγώνα, με τρόπο οργανωμένο και ασφαλή. Η Συντονιστική, λέει, ότι, (…) ο αγώνας των αγροτών της Κορινθίας συνεχίζεται με σχέδιο, συντονισμό και σεβασμό στην κοινωνία “.