Ακόμα ο πρωθυπουργός στην ανασκόπησή του περιλαμβάνει αναφορές σε οικονομικά θέματα όπως οι έξι συμπληρωματικές παρεμβάσεις για το στεγαστικό καθώς και τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο ενώ κάνει λόγο για μια «ιστορική στιγμή για το Πολεμικό μας Ναυτικό, την παραλαβή της πρώτης από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, της φρεγάτας “Κίμων”».

Κάπου ανάμεσα στις ομιλίες για τον Προϋπολογισμό και στις πρώτες σκέψεις για τις γιορτές, κύλησε αυτή η εβδομάδα, με την επικαιρότητα να παραμένει πυκνή και απαιτητική.

Θα ξεκινήσω, όπως θα περιμένατε άλλωστε, με τον Προϋπολογισμό του 2026. Η συζήτηση στη Βουλή φώτισε, για ακόμα μία φορά, τη βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής μας πολιτικής, που δεν είναι άλλη από τη στήριξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών. Κάτι που αποτυπώνεται τόσο στις αυξήσεις, όσο και στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών, συνολικού ύψους 2,9 δισ. ευρώ. Η υλοποίηση του Προϋπολογισμού ξεκίνησε ήδη στην πράξη, με την προπληρωμή των συντάξεων του Ιανουαρίου από αυτήν την Παρασκευή, ενσωματώνοντας τις προγραμματισμένες αυξήσεις.

Παρουσίασα, επίσης, ένα πλέγμα έξι συμπληρωματικών παρεμβάσεων για το στεγαστικό, ένα επίμονο πρόβλημα που δεν θα σταματήσουμε να το «πολιορκούμε» με κάθε εφικτό τρόπο. Έτσι, δρομολογούμε ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, 400 εκ. ευρώ, που θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης (μέχρι και 36.000 ευρώ) και υψηλά εισοδηματικά κριτήρια, προσαυξανόμενα για κάθε παιδί. Επιστρέφουμε δύο ενοίκια σε δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς που νοικιάζουν σπίτια εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ τίθενται και περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση και στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, θα προχωρήσουν τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτηρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές με φορείς υλοποίησης τις Περιφέρειες και τους Δήμους, δίνουμε πρόσθετα κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης και θα διευκολύνουμε τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων από μη οικιστική σε οικιστική χρήση. Το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται μια ευρωπαϊκή στρατηγική στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου -κάτι που τόνισα και στην πρόσφατη παρέμβασή μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και είναι αυτονόητο ότι θα διεκδικήσουμε κάθε πρόσθετο πόρο που μπορεί να ενισχύσει την εθνική στεγαστική πολιτική.

Κλείνοντας τα του Προϋπολογισμού, να αναφερθώ και στη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, άλλη μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν και κρατούσε σε «ομηρία» περίπου 50.000 δανειολήπτες. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, καταθέτουμε διάταξη σύμφωνα με την οποία οι υποχρεώσεις αυτών των συμπολιτών μας θα μετατρέπονται σε ευρώ, με σταθερό, χαμηλό επιτόκιο, θα προβλέπεται και «κούρεμα», με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, ενώ θα μπορούν να ζητήσουν και επιμήκυνση της αποπληρωμής έως πέντε χρόνια. Επομένως, οι δανειολήπτες ελαφρύνονται και πλέον ουσιαστικά εκλείπει ο συναλλαγματικός κίνδυνος, αφού το κεφάλαιο θα έχει μετατραπεί πια σε ευρώ. Το ζήτημα ήταν αρκετά περίπλοκο, ωστόσο καταλήξαμε στη βέλτιστη δυνατή λύση που σύντομα θα τεθεί υπό την έγκριση της Βουλής για να πάρει τον δρόμο της υλοποίησης.

Όμως, αυτήν την εβδομάδα είχαμε και μια ιστορική στιγμή για το Πολεμικό μας Ναυτικό, την παραλαβή της πρώτης από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, της φρεγάτας «Κίμων». Μια στιγμή υπερηφάνειας για τη χώρα μας και ειδικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις που ήδη από το 2019 έχουν περάσει σε μια νέα εποχή. Ο ελληνικός στόλος αποκτά ένα σύγχρονο, ψηφιακό πλοίο, που ενισχύει ουσιαστικά την αποτρεπτική του ισχύ στο Αιγαίο και ευρύτερα. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών ένταξης των οπλικών συστημάτων, η φρεγάτα «Κίμων» αναμένεται να καταπλεύσει σε ελληνικά νερά στα μέσα Ιανουαρίου 2026. Η επιλογή των φρεγατών Belharra αποτελεί μια στρατηγική επιλογή, σε μια περίοδο σύνθετων γεωπολιτικών συγκυριών και σηματοδοτεί μια καινούργια φιλοσοφία επιχειρήσεων: επένδυση στην ποιότητα, στην τεχνολογία και στους ανθρώπους που καλούνται να κρατήσουν τη χώρα ασφαλή. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η ισχύς δεν μετριέται μόνο σε πλοία και συστήματα, αλλά στην ετοιμότητα και την αυτοπεποίθηση εκείνων που τα υπηρετούν.

Περνώ στη δραστική αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ενός πολύτιμου εργαλείου στην υπηρεσία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Η νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ φέρνει κατάργηση εγγράφων και σημαντική απλούστευση διαδικασιών, μετατρέποντας το από ένα σύστημα καταγραφής γεγονότων -όπως οι αναγγελίες- σε ένα live μητρώο, που αποτυπώνει σε κάθε στιγμή με ακρίβεια την απασχόληση και τις μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις. Για τους εργαζόμενους αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προστασία και διαφάνεια. Για τις επιχειρήσεις λιγότερη γραφειοκρατία. Και για την αγορά εργασίας, ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας. Το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα λειτουργεί δοκιμαστικά τους επόμενους δύο μήνες, ώστε να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον όλες οι επιχειρήσεις και φορείς και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από τις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Παραμένοντας στο πεδίο της απασχόλησης, να πω ότι η θεαματική αύξηση των υπερωριών λόγω της καλύτερης καταγραφής τους μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας λειτούργησε διπλά υπέρ των εργαζομένων. Πρώτον, πληρώνονται οι ίδιοι για τις παραπάνω ώρες απασχόλησης, και δεύτερον, δόθηκε σημαντική δημοσιονομική ανάσα για το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς το 2026 αναμένεται να έχουμε πρόσθετα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 1 δισ. ευρώ! Ένα αποτέλεσμα που συνδέεται τόσο με τη βελτίωση της οικονομίας όσο και με την αύξηση του κατώτατου μισθού και τους πιο αποτελεσματικούς ελέγχους στην αγορά εργασίας.

Συνεχίζω με την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026–2030. Πρόκειται για έναν συνεκτικό και μακρόπνοο οδικό χάρτη που απέκτησε η χώρα μας για την αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων κυβερνοαπειλών της ψηφιακής εποχής στην οποία ζούμε. Η Στρατηγική διαμορφώθηκε μέσα από δημόσια διαβούλευση και με τη συμμετοχή όλων των βασικών φορέων. Όπως είπε και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, είναι ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πλαίσιο, αρωγό στο κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, ώστε να αξιοποιούν την τεχνολογία με ασφάλεια, ανθεκτικότητα και υπευθυνότητα, σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα και απρόβλεπτα. Η Στρατηγική έρχεται να «κουμπώσει» πάνω στο θεσμικό πλαίσιο που έχει ήδη ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, με τη μεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας και τη θέσπιση δύο νόμων που προβλέπουν πιο ξεκάθαρους κανόνες, περισσότερες υποχρεώσεις και ισχυρότερους μηχανισμούς εποπτείας και συντονισμού στον κρίσιμο τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Την Τετάρτη πέρασε από την ολομέλεια της Βουλής η σχετική νομοθεσία για τη δημιουργία του «Φάρου», του εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης για το οποίο σας έχω ήδη μιλήσει. Στην ουσία με την σύμπραξη του Υπερταμείου και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημιουργούμε έναν φορέα που θα φέρει στον ίδιο φυσικό και ψηφιακό χώρο την έρευνα και την επιχειρηματικότητα, χρησιμοποιώντας τις κορυφαίες υποδομές του Δαίδαλου, του Εθνικού μας υπερυπολογιστή. Νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα αλλά και πανεπιστήμια, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουν την ιδέα τους, πράξη. Ένα ακόμη βήμα για να περάσει η καινοτομία από τη θεωρία στην καθημερινότητα.

Μία επίσης σημαντική εξέλιξη για τον χώρο της έρευνας είναι και η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων για Ημιαγωγούς στην Ελλάδα (Hellenic Chips Competence Centre – HCCC), με χρηματοδότηση 3,63 εκ. ευρώ, ένα έργο με στρατηγική σημασία για τη βιομηχανική και τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας. Το Ελληνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ημιαγωγών αποτελεί μια ευρεία εθνική σύμπραξη, που συντονίζεται από την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA) με τη συνεργασία δεκαπέντε πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Θα αποτελέσει κόμβο έρευνας, καινοτομίας και κατάρτισης, με στόχο τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας με μεταφορά τεχνογνωσίας, πρόσβαση σε υποδομές υψηλής ισχύος και με την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πεδίο της οδικής ασφάλειας τώρα, εγκαταστάθηκαν οι πρώτες επτά «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, την παρακολούθηση και την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Περιφέρειας, μέσα στον Ιανουάριο θα προστεθούν άλλες 11, 33 τον Φεβρουάριο και μετά τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο θα μπαίνουν 85 κάμερες τον μήνα, συνολικά 388. Όλες σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής. Η μείωση των τροχαίων είναι επείγουσα αναγκαιότητα, δεν αρκούν προφανώς μόνο τα πρόστιμα, αλλά -όπως σωστά είπε και ο Νίκος Χαρδαλιάς- χρειάζεται να εμπεδώσουμε μια νέα κουλτούρα υπευθυνότητας στους δρόμους μας. Οι κάμερες θα λειτουργούν όλο το 24ωρο, με δυνατότητα καταγραφής φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού, ενώ προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Όπως σας είπα στην προηγούμενη ανασκόπηση, ξεκίνησε από χθες πιλοτικά και θα επαναληφθεί και το επόμενο Σάββατο 27 Δεκεμβρίου η 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης και έξι βασικών λεωφορειακών γραμμών. Οι γιορτές φέρνουν περισσότερη κίνηση, περισσότερες μετακινήσεις και περισσότερους ανθρώπους έξω τη νύχτα. Η εμπειρία από την Αθήνα μας έδειξε ότι τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου -που αντικειμενικά είναι και οι πιο «επικίνδυνες» για τροχαία-, η συνεχής λειτουργία των συγκοινωνιών δεν είναι απλώς μια διευκόλυνση. Είναι ένας τρόπος να επιστρέφουμε όλοι πιο ασφαλείς στο σπίτι μας, μειώνοντας τα τροχαία και προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές.

Στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, επιμένω ότι είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο. Από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά. Η επιμονή, επομένως, σε μια στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης. Οι δε οικονομικές επιπτώσεις από τα μπλόκα στην υπόλοιπη κοινωνία είναι ήδη εμφανείς. Η διεκδίκηση αιτημάτων οφείλει να γίνεται πάντα με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο. Και αν αρνούνται οι αγρότες των μπλόκων να ακούσουν την κυβέρνηση, ας ακούσουν τους ξενοδόχους, τους εστιάτορες, τα επιμελητήρια της περιοχής τους. Τους φίλους και τους συγγενείς τους που θέλουν να ταξιδέψουν και να τους επισκεπτούν για τις γιορτές. Αλλά ας σκεφτούν και την πατρίδα μας, το διεθνές της εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζουν δυσμενώς οι κινητοποιήσεις τους και σίγουρα χωρίς καμία θετική επίπτωση για τα αιτήματά τους. Με αυτήν την πυξίδα του διαλόγου αλλά και της υπεράσπισης της κοινωνικής ενότητας και προόδου θα βαδίσει η κυβέρνηση στο εξής. Εμείς δεν ανήκουμε στη σχολή πολιτικής που λέει «να δώσουμε και από αυτά που ΔΕΝ έχουμε», όπως δυστυχώς ακούσαμε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να λέει. Ούτε και θα μπορούσαμε ποτέ να συναινέσουμε σε μέτρα που μας θέτουν εκτός ευρωπαϊκού κεκτημένου όταν μάλιστα μιλάμε για κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις. Σημαντική ευκαιρία είναι και η πρότασή μας για μια διακομματική επιτροπή υψηλού κύρους με στόχο τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα.

Κλείνω με την πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του σημαντικότερου και πλουσιότερου αποθετηρίου αρχαιοελληνικής τέχνης παγκοσμίως, με τουλάχιστον 17.000 εκθέματα. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα ανώτατα γνωμοδοτικά όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού όλες οι προμελέτες για το σύνολο του οικοδομικού τετραγώνου και του μουσειακού συγκροτήματος, ένα εγχείρημα μοναδικό στο είδος διεθνώς. Οι μελέτες εκπονήθηκαν από τα κορυφαία αρχιτεκτονικά γραφεία Chipperfield-Τομπάζη, με χορηγία του Σπύρου και της Ντόροθυ Λάτση, στη μνήμη του Ιωάννη και της Εριέττας Λάτση. Ο στόχος της επέκτασης είναι απλός και ουσιαστικός: να ανοίξει το μουσείο περισσότερο προς την πόλη, να δημιουργηθεί ένας νέος δημόσιος χώρος πρασίνου και να αναδειχθούν οι συλλογές του με τον τρόπο που τους αξίζει, για τους επισκέπτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Συνειδητοποιώ ότι αυτή είναι η τελευταία ανασκόπηση του έτους! Κοιτάζοντας πίσω, οι εβδομάδες μοιάζουν να πέρασαν γρήγορα. Με γεγονότα που ξεχώρισαν, άλλα πιο ήσυχα, αλλά όλα μαζί έφτιαξαν τη διαδρομή αυτής της χρονιάς. Η καθιερωμένη συνήθεια της ανασκόπησής μας θα συνεχιστεί πια με το νέο έτος. Να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και να περάσετε όμορφα με τους ανθρώπους σας. Αν και, για να λέμε την αλήθεια, θα δείτε και ποστ μου μέσα στις γιορτές. Καλημέρα!