Αντιμέτωποι με τις εισαγγελικές αρχές φαίνεται πως θα βρεθούν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετείχαν σε δράση σε διόδια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ με εντολή εισαγγελέα σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος τους επειδή σήκωσαν τις μπάρες διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων.

Η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει λάβει εντολή από την εισαγγελία να προχωρήσει σε καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των συμμετεχόντων. Η έρευνα θα διερευνήσει τυχόν τέλεση αδικημάτων κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, με σκοπό την ποινική δίωξη όσων προκύψουν εμπλεκόμενοι.

Οι αγρότες στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων άνοιξαν τiς μπάρες διοδίων και έδωσαν τη δυνατότητα στους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο. Μετά από αυτό οι αρχές προχωρούν σε νομική διερεύνηση βάσει των υπαρχουσών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.