Άνοιξαν σήμερα Σάββατο (20/12) τα διόδια οι αγρότες στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους και μοίρασαν προϊόντα στους οδηγούς, στέλνοντας το μήνυμα ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα, αλλά δεν θα εμποδίσουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Στην Καρδίτσα οι αγρότες έφυγαν από το μπλόκο στις 10:30 το πρωί και κατευθύνθηκαν προς τον Ε65 για να ανοίξουν τα διόδια στους Σοφάδες. Οι πολίτες ταλαιπωρούνται αναζητώντας παρακαμπτήριες οδούς, ωστόσο συνεχίζουν να στηρίζουν τους αγρότες και τα αιτήματά τους. Οι αγρότες μοίρασαν φυλλάδια με τα αιτήματα τους στους διερχόμενους οδηγούς και άκουσαν κόρνες συμπαράστασης από πολίτες, επαγγελματίες οδηγούς, ακόμα και από οχήματα της Αστυνομίας.

Στα διόδια της ΠΑΘΕ στον Ευαγγελισμό της Λάρισας, οι αγρότες κάλυψαν με σακούλες τις κάμερες τον διοδίων και άνοιξαν τις μπάρες. Αύριο Κυριακή (21/12) αναμένεται να αποφασιστεί, εάν οι αγρότες θα κλείσουν τη σήραγγα των Τεμπών. Στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφοι που είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται και δεν έχουν ακούσει τίποτα, όπως λένε, για την επίλυση του δικού τους προβλήματος.

Στην Περιμετρική της Πάτρας οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν μία λωρίδα ανοιχτή σε κάθε κατεύθυνση για να κάνει ο κόσμος Χριστούγεννα με τις οικογένειές του. «Εμείς θα κάνουμε Χριστούγεννα στα μπλόκα» λένε. Παράλληλα, οι αγρότες ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων στο Ρίο και στο Αντίρριο. Ανοιχτά είναι τα διόδια και στην Καλαμάτα.

Στην Ήπειρο πάντως υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα, για όσους ανέβασαν τις μπάρες στα διόδια Δροσοχωρίου Ιωαννίνων.

«Οι αγρότες δεν κλείνουν, αλλά ανοίγουν τους δρόμους», είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες από το Ωραιόκαστρο. Στα Μάλγαρα υπάρχει περιπολικό στην αερογέφυρα, στον κόμβο όπου εκτρέπει την κυκλοφορία για Αθήνα, ενώ όσοι θέλουν να πάνε Θεσσαλονίκη, πρέπει να κάνουν τον δρόμο μέσω Χαλάστρας.

Στη Θήβα, εκτός από την Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας οι αγρότες έχουν κλείσει και τους παραδρόμους. Τη Δευτέρα (22/12) θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη, για να αποφασιστεί εάν θα προχωρήσουν σε κλείσιμο των παραδρόμων και τις ημέρες των γιορτών.

Νέα πρόσκληση της κυβέρνησης σε διάλογο

Σε νέες δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, καλεί και πάλι τους αγρότες σε διάλογο, αφήνει αιχμές για τη στάση τους και τους χαρακτηρίζει «πεισματάρηδες», αφού όπως είπε, από τα 27 αιτήματά τους έχουν ικανοποιηθεί τα 16, ενώ άλλα τέσσερα είναι υπό διαπραγμάτευση. «Το πλαίσιο του διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων. Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες, ούτε την κοινωνία. Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση» δήλωσε.

Η αντίδραση των αγροτών στον υπουργό ήταν άμεση. «Είναι εκτός πραγματικότητας. Αν είχαν ικανοποιηθεί το 74% που λέει ο κύριος Τσιάρας, οι αγρότες θα είχαν φύγει. Θα είχαν πάει στις δουλειές τους. Κανένας δεν θέλει τις ημέρες των γιορτών να είναι έξω», δήλωσε στο MEGA, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

«Οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις, δεν βρίσκονται στα μπλόκα»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε αποκλειστική συνέντευξη στη νέα εκπομπή των «Νέων» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, λέει πως οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις, δεν βρίσκονται στα μπλόκα.

«Ο αδελφός μου είναι αγρότης και δεν είναι στα μπλόκα. Οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις, δεν είναι στα μπλόκα. Έγινε μία προσπάθεια από ένα μέρος των αγροτών, να απαλλαγούν από την υπόθεση των επιδοτήσεων και να οδηγηθούν στην εξωστρέφεια. Αυτοί δεν είναι στα μπλόκα, στα μπλόκα είναι αυτοί που παίρνουν επιδοτήσεις. Εννοώ, ότι κάτι στραβό υπάρχει σε όλη αυτή την πολιτική της ΕΕ» είπε.

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. «Αν ανοίξουν τον δρόμο με συγκεκριμένες απαντήσεις, θα γίνει και η συνάντηση, για να συζητήσουμε όλα τα άλλα αιτήματα. Αλλά πρέπει η κυβέρνηση να δείξει, ότι έχει τη διάθεση να λύσει κάποια από τα ζητήματά μας», δήλωσε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Αμετακίνητοι στη στάση τους είναι και οι αγρότες της Καρδίτσας. Όπως δηλώνουν, δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα από τα αιτήματά τους, ενώ συνεχώς ενισχύεται το μπλόκο με νέα τρακτέρ.

Αύριο Κυριακή οι αγρότες θα αποφασίσουν τη μορφή της κλιμάκωσης που θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς από την Τρίτη (23/12) και για τέσσερις ημέρες σκοπεύουν να ανοίξουν τα μπλόκα για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.