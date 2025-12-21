Δύο 31χρονοι συνελήφθησαν στους Αμπελοκήπους από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων, το απόγευμα της 17ης και το πρωί της 18ης Δεκεμβρίου 2025. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή εντόπισαν στην κατοχή του ενός 31χρονου ποσότητα -56- γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων για περαιτέρω έρευνα.

Κατά την προανάκριση, προέκυψε ότι ο δράστης είχε προμηθευτεί τη ναρκωτική ουσία από άλλον 31χρονο, ο οποίος φέρεται να διακινούσε ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης στην ίδια περιοχή.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του δεύτερου 31χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 499 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονικό καταμετρητή χαρτονομισμάτων, δύο σπαθιά, ένα ρόπαλο, τρίφτη κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 3.100 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, λίγο πριν την είσοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα, ο 31χρονος προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη πετώντας από το μπαλκόνι σακίδιο που περιείχε ποσότητα κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.