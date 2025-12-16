Νεκρός εντοπίστηκε ένας 50χρονος άνδρας στη Λευκάδα, ο οποίος φέρεται να πνίγηκε αφού κατάπιε νάιλον συσκευασία με ναρκωτικά, στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/12), λίγο μετά την πλωτή γέφυρα της Λευκάδας, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 50χρονο να ακινητοποιήσει το όχημα που οδηγούσε.

Όπως φαίνεται στην προσπάθειά του να κρύψει τα ναρκωτικά που είχε μαζί του, κατάπιε μια νάιλον συσκευασία που περιείχε περίπου 8 γραμμάρια ηρωίνης.

Όμως, η συσκευασία έφραξε τους αεραγωγούς του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να πνίγεται. Στη θέα του ανθρώπου που δυσφορούσε έντονα κι έχασε τις αισθήσεις του, έγινε η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Λευκάδας, σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο άνδρας διασωληνώθηκε, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Λίγο αργότερα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λευκάδας.