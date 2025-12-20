Μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει στην Ιταλία –και όχι μόνο– η είδηση που αφορά τον πάπα Λέοντα και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, όταν ο ποντίφικας δεν καταφέρνει να κοιμηθεί, επιλέγει να επενδύει παραγωγικά τον χρόνο του.

Πιο συγκεκριμένα, φέρεται να χρησιμοποιεί μία από τις πιο γνωστές εφαρμογές του διαδικτύου για να μάθει γερμανικά. Πρόσφατα, χρήστες από όλο τον κόσμο που μαθαίνουν ξένες γλώσσες μέσω της ίδιας πλατφόρμας παρατήρησαν τη δραστηριότητα ενός λογαριασμού με το όνομα @drPrevost. Πρόκειται για το ίδιο όνομα χρήστη που ο Αμερικανός Άγιος Πατέρας είχε επιλέξει και στο «Χ» πριν από την εκλογή του στον παπικό θρόνο.

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica αναφέρει ότι ο αδελφός του ποντίφικα, Τζον Πρέβοστ, μιλώντας στο περιοδικό National Catholic Reporter, αποκάλυψε πως ο πάπας Λέων συνηθίζει να συνδέεται στο κινητό του και να παίζει ένα «έξυπνο» και δημοφιλές διαδραστικό παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό, που συνδυάζει στοιχεία σταυρόλεξου και επιτραπέζιας λέξης, ζητά από τον παίκτη να συνθέσει μια λέξη πέντε γραμμάτων μέσα σε έξι προσπάθειες.

Ο Τζον Πρέβοστ πρόσθεσε ότι οι δύο αδελφοί ανταλλάσσουν καθημερινά μηνύματα σχετικά με τα σκορ τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπως σημείωσε, δεν τον εκπλήσσει το γεγονός ότι ο πάπας χρησιμοποιεί εφαρμογή για να τελειοποιήσει ακόμη μία ξένη γλώσσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πάπας Λέων μιλά αγγλικά –τη μητρική του γλώσσα– καθώς και ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά και πορτογαλικά. Επιπλέον, διαβάζει και μιλά λατινικά, τα οποία αποτελούν την επίσημη γλώσσα της Καθολικής Εκκλησίας.