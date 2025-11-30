Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ απηύθυνε σήμερα έκκληση προς τους Λιβανέζους να «μείνουν στη χώρα τους», παρά τη βαθιά οικονομική κρίση που έχει εντείνει τη μαζική μετανάστευση, ζητώντας παράλληλα «συμφιλίωση» για την υπέρβαση των πολιτικών και κοινοτικών διαιρέσεων.

Σε ομιλία του στο προεδρικό μέγαρο, λίγο μετά την άφιξή του στη Βηρυτό, ο ποντίφικας επικεντρώθηκε στην εσωτερική κατάσταση του Λιβάνου και στην ανάγκη να εργαστούν όλοι για την «ειρήνη» – λέξη που επανέλαβε 27 φορές – χωρίς να αναφερθεί στις περιφερειακές εντάσεις ή στους πρόσφατους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

«Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να φύγει κανείς ή, πολύ απλά, πιο πρακτικό να πάει αλλού. Χρειάζεται πραγματικά θάρρος και διορατικότητα για να μείνει ή να επιστρέψει στη χώρα του», τόνισε στην πρώτη του ομιλία προς τις αρχές του Λιβάνου.

Η παρατεταμένη οικονομική κατάρρευση από το 2019 έχει επιδεινώσει τη μαζική μετανάστευση, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, πολλοί από τους οποίους είναι χριστιανοί. Η ανεργία, η φτώχεια και η πολιτική αστάθεια έχουν οδηγήσει χιλιάδες οικογένειες να αναζητούν προοπτικές στο εξωτερικό.

«Ξέρουμε ότι η αβεβαιότητα, η βία, η φτώχεια και πολλές άλλες απειλές προκαλούν εδώ, όπως και αλλού στον κόσμο, μια αιμορραγία νέων και οικογενειών που αναζητούν ένα μέλλον αλλού, ακόμα κι αν τους προκαλεί μεγάλο πόνο που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους», πρόσθεσε ο Λέων ΙΔ’.

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο al-Doualiya, περίπου 800.000 Λιβανέζοι έχουν μεταναστεύσει μεταξύ 2012 και 2024. Ο σημερινός πληθυσμός της χώρας εκτιμάται στα 5,8 εκατομμύρια, εκ των οποίων πάνω από ένα εκατομμύριο είναι Σύροι πρόσφυγες.

Έκκληση για ειρήνη και επούλωση των πληγών

Απευθυνόμενος σε αξιωματούχους, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και του διπλωματικού σώματος, ο Πάπας κάλεσε τον Λίβανο να «ακολουθήσει το δύσκολο μονοπάτι της συμφιλίωσης» προκειμένου να κλείσουν οι «προσωπικές και συλλογικές πληγές». Η ομιλία του έγινε δεκτή με παρατεταμένα χειροκροτήματα.

«Εάν αυτές οι πληγές δεν επουλωθούν, εάν δεν εργαστούμε για τη γιατρειά της μνήμης, για μια προσέγγιση μεταξύ αυτών που έχουν υποστεί ζημιές και αδικίες, θα είναι δύσκολο να προχωρήσουμε προς την ειρήνη», προειδοποίησε ο ποντίφικας.

Η χώρα εξακολουθεί να φέρει τα σημάδια του εμφυλίου πολέμου (1975-1990), καθώς δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική διαδικασία συμφιλίωσης ή αποκατάστασης της συλλογικής μνήμης.

Οι πρόσφατες συγκρούσεις με το Ισραήλ έχουν επιτείνει τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις, με τη σιιτική Χεζμπολάχ να διατηρεί ανοικτό μέτωπο από τον Οκτώβριο του 2023 σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Χαμάς, προκαλώντας αντιδράσεις από άλλες κοινότητες, μεταξύ των οποίων και οι χριστιανικές.