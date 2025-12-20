Η Αστυνομία της Αττικής εξάρθρωσε κύκλωμα ναρκωτικών που δρούσε καισε σχολείο του λεκανοπεδίου, συλλαμβάνοντας 12 άτομα, ανάμεσά τους και 6 ανήλικους μαθητές. Το κύκλωμα διακινούσε κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη, πραγματοποιώντας εκατοντάδες αγοραπωλησίες εντός και εκτός της σχολικής μονάδας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορία που έφτασε στις αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, τον συντονισμό της διακίνησης, την προμήθεια και την αποθήκευση των ναρκωτικών αναλάμβαναν έξι ενήλικες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τους ανήλικους για τη διανομή.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η δράση του κυκλώματος αφορούσε και πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους ενώ μεγάλο μέρος των αγοραπωλησιών είχε ως παραλήπτες ανήλικους.

Μάλιστα κατά πληροφορίες του Alpha τα μέλη του κυκλώματος στα Βόρεια Προάστια, διακινούσαν κοκαΐνη και χασίς ακόμη και κατά τη διάρκεια πενθήμερης σχολικής εκδρομής.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους» της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

60,87 γραμμ. κοκαΐνης,

28,09 γραμμ. κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των 4.845- ευρώ

πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,

πιστόλι τύπου ρέπλικα,

γεμιστήρας,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

σιδερογροθιά.