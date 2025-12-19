Βασικά σημεία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους αγρότες ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό τους και αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία της γεωργίας, σχολιάζοντας τις πρόσφατες διαδηλώσεις στις Βρυξέλλες.

Τόνισε ότι η προστασία των Ευρωπαίων αγροτών και της επισιτιστικής ασφάλειας αποτελεί θεμελιώδη στόχο της ΕΕ και θα ληφθεί υπόψη στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur αναβλήθηκε προσωρινά, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο να αντιμετωπιστούν εκκρεμή ζητήματα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους εταίρους στη Mercosur.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, απηύθυνε μήνυμα στήριξης προς τους αγρότες, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο του Βελγίου. Όπως τόνισε, «θέλω να τους πω πως η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να σας στηρίζει, διότι όλοι γύρω από το τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της γεωργίας».

Ο Αντόνιο Κόστα υπογράμμισε ότι η προστασία των Ευρωπαίων αγροτών και της επισιτιστικής ασφάλειας αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Ένωσης. Όπως σημείωσε, το ζήτημα αυτό θα τεθεί στο επίκεντρο των επικείμενων διαπραγματεύσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Αναφερόμενος στη μη επίτευξη συμφωνίας για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισήμανε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης για τη συνέχιση των συζητήσεων. Όπως είπε, ο χρόνος «είναι κρίσιμης σημασίας» και «πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είχε ήδη τονίσει τη σημασία της συμφωνίας κατά την προσέλευσή της στη Σύνοδο, δήλωσε μετά το πέρας των εργασιών ότι «χρειαζόμαστε μερικές επιπλέον εβδομάδες για να αντιμετωπίσουμε ορισμένα ζητήματα με τα κράτη μέλη και έχουμε έρθει σε επαφή με τους εταίρους μας στη Mercosur, συμφωνώντας σε μια μικρή αναβολή της υπογραφής».