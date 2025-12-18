Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημέρωσε τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες ότι η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες της MERCOSUR μετατίθεται για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η συμφωνία αφορά την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη.

Η φον ντερ Λάιεν επιδίωκε να υπογράψει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου το Σάββατο, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της MERCOSUR στη Φοζ ντου Ιγκουάσου της Βραζιλίας. Ωστόσο, η έγκριση από τις Βρυξέλλες δεν δόθηκε, κυρίως λόγω της αντίθεσης της Γαλλίας και της Ιταλίας.