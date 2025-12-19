Το ματς με τη Βιλερμπάν έφτασε (19/12, 21:15) και ο Ολυμπιακός καλείται να βγάλει αντίδραση, συνδυάζοντας θέαμα και αποτέλεσμα απέναντι στην ουραγό της κατάταξης, με στόχο να τονώσει την ψυχολογία του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Μόντε Μόρις, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στη δράση την Κυριακή (21/12, 13:00) στο παιχνίδι με τον Κολοσσό, ενώ εκτός αποστολής παραμένουν οι τραυματίες Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν με τους εξής 12 παίκτες:

PG: Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Σέιμπεν Λι

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ

SF: Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου

PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς

C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο