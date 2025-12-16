Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί απόψε, βράδυ Τρίτης (16/12, 21:15), τη Βαλένθια στο ΣΕΦ, για τη 16η αγωνιστική της regular season της Euroleague.
Οι Πειραιώτες, μερικές ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα, δημοσίευσαν στα social media ένα εντυπωσιακό βίντεο, με το οποίο καλούν τους οπαδούς της ομάδας να γεμίσουν απόψε το φαληρικό στάδιο και να ωθήσουν τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προς τη νίκη.
Το σχετικό βίντεο συνοδεύεται από το εξής μήνυμα: «Αυτό είναι το σπίτι μας. Αυτή είναι η ώρα μας», με τους «ερυθρόλευκους» να προτρέπουν τους φιλάθλους να γίνουν o «έκτος παίκτης» της ομάδας και να δημιουργήσουν μία «καυτή» ατμόσφαιρα που θα δώσει ώθηση στους παίκτες για μια σπουδαία νίκη.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
🔴⚪ This is Our House. This is Our Time.
⁰Olympiacos 🆚 Valencia
⁰🗓️ Dec 16 | 🕘 21:15 | Peace & Friendship Stadium
⁰🔥 Be there. Be loud. Be part of the fight!
🎟️ https://t.co/92b4Tdb0om#OlympiacosBC #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/tFKw4okuo6
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 16, 2025
