Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Βαλένθια, που θα διεξαχθεί αύριο, Τρίτη (16/12, 21:15), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague και της πρώτης «στροφής» της διπλής εβδομάδας.

Ο Μόντε Μόρις συνεχίζει να ενσωματώνεται στο αγωνιστικό πλάνο των «ερυθρόλευκων», συμμετέχοντας κανονικά στις προπονήσεις και δείχνοντας όλο και πιο άνετος στο νέο του περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του media day, η παρουσία του Αμερικανού γκαρντ ξεχώρισε, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τη δεύτερη ημέρα του στο ΣΕΦ.