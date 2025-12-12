Ο Ολυμπιακός επιστρέφει απόψε στις 21:30 στα παρκέ της Euroleague και μπαίνει αποφασισμένος στο «Παλάου» για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στοχεύει ξεκάθαρα στο μεγάλο διπλό, που θα τη φέρει ξανά σε τροχιά τετράδας και θα της επιτρέψει να διατηρήσει τη δυναμική της στη μάχη της κορυφής.

Μέσα σε αυτό το απαιτητικό σκηνικό, μία ιδιαίτερα ευχάριστη είδηση ανεβάζει το ηθικό των Πειραιωτών.

Ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Μαδρίτη για εξειδικευμένες εξετάσεις μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και ταξίδεψε στη Βαρκελώνη για να σταθεί στο πλευρό της ομάδας του.

Ο Γάλλος σέντερ, που παραμένει εκτός δράσης από τον περασμένο Ιούνιο, δίνει το «παρών» δίπλα στους συμπαίκτες του σε μία από τις πιο «καυτές» έδρες της Ευρώπης, ενισχύοντας την ψυχολογία και το κλίμα συσπείρωσης μέσα στο σύνολο.

Η αποθεραπεία του Φαλ εξελίσσεται εξαιρετικά και οι τελευταίες ιατρικές εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν την πολύ καλή πορεία του.

Ωστόσο, η θετική εικόνα δεν αλλάζει τον αρχικό προγραμματισμό, ο χρόνος επιστροφής του παραμένει στα 10–12 μήνες, όπως είχε καθοριστεί από την αρχή.

Παρ’ όλα αυτά, η φυσική παρουσία του στο γήπεδο στέλνει μήνυμα αποφασιστικότητας και ενότητας, ενώ παράλληλα «γεμίζει» τον Ολυμπιακό πριν από μία από τις πιο απαιτητικές αναμετρήσεις της χρονιάς.