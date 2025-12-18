Είναι προφανές πως αποτελεί την καλύτερη μεταγραφή του Αταμάν. Ο Τσέντι Οσμάν, αυτός ο παίκτης που ήρθε από το ΝΒΑ στον Παναθηναϊκό, άργησε να προσαρμοστεί στο «μπάσκετ της Ευρώπης» , αμφισβητήθηκε, αλλά όταν πήρε μπροστά, δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω.

Ο Τούρκος φόργουορντ και στο ματς κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, απέδειξε πως όταν έλειπε από το παρκέ, η απουσία του έκανε μπόλικο θόρυβο. Ισως δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός υπήρξε ελάχιστα συμπαγής σε ορισμένα ματς, γνώρισε ήττες και έδειξε να βρίσκεται σε κρίση. Ηταν την περίοδο που είτε ο Οσμάν είχε τραυματιστεί είτε βρισκόταν εκτός φόρμας.

Απέναντι στο φιλόδοξο σύνολο του Ιτούδη, όμως, ξανά στα γνωστά του. Ενας παίκτης-άνεμος, ικανός να τελειώσει τον αιφνιδιασμό, να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο άμυνας και επίθεσης, γενικά να δώσει όσα πολλά δεν είχε ο Παναθηναϊκός στις μέτριες βραδιές του. Και το κυριότερο; Όταν αρχίζει να σημειώνει πόντους ο παίκτης αυτός, δεν σταματά! Δίνει ώθηση και στους υπόλοιπους. Κάπως έτσι και με σερί 18-4 από το 29’ έως το 36’, οι Πράσινοι πήραν διαφορά και κατάφεραν τελικά να εξασφαλίσουν μια τόσο σημαντική επιτυχία. Επιβεβαιώνοντας πως όταν έχουν όλους τους παίκτες σε τοπ φόρμα, βάζουν δύσκολα σε όλους.

Και ναι μεν ο Ναν για πολλοστή φορά έδειξε πως στο σκοράρισμα (19 πόντους) ή στον τρόπο παιχνιδιού θυμίζει τον …Γκάλη, ο Οσμάν όμως είναι αυτός που κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο. Εβαλε 17 πόντους με 3/3 δίποντα και 2/5 τρίποντα, ενώ κάποια σουτ από αυτά υπήρξαν όντως …ξεσηκωτικά. Τίναξαν τους θεατές από τις θέσεις τους.

Τι άλλο να ζητεί μια ομάδα για να πάρει μπροστά και να καταπιεί τον αντίπαλό της;