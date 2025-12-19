Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Σώθηκαν τα ΕΛΤΑ
Το νέο σχέδιο λειτουργίας
Η Δάφνη νιώθει το έδαφος να υποχωρεί, όσο ο Παυλής σωπαίνει και κρύβεται πίσω από την αγωνία του τεστ DNA. Την ίδια στιγμή, η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με σκληρές αποκαλύψεις για τον θάνατο του Κίμωνα. Αναλυτικά όσα αναμένονται στο αποψινό, διπλό επεισόδιο, στην «Γη της Ελιάς» στις 21:00, στο MEGA: Ο Παυλής περνάει δύσκολες ώρες […]
Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στις 17:00, το MEGA θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά το Betsson Super Cup, όπου ο νταμπλούχος Ελλάδας της σεζόν 2024-2025, Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ. Έπειτα από 18 χρόνια, ο θεσμός του Super Cup επιστρέφει δυναμικά, με τις δύο ομάδες να δίνουν ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο για έναν […]
Απόψε στις 00:00, στο MEGA, η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη εμβαθύνει στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγρότες, πολιτικοί και δημοσιογράφοι συζητούν για την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αυξανόμενες κινητοποιήσεις και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η εκπομπή εξετάζει τα αίτια της κρίσης, […]
Ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτισε τους τηλεθεατές για το 2025, με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» να αποτελεί για άλλη μια Τετάρτη την κορυφαία επιλογή του κοινού, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης. Η σατιρική εκπομπή του MEGA κυριάρχησε του ανταγωνισμού στη ζώνη μετάδοσής της, σημειώνοντας 19,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και τη διαφορά από τον ανταγωνισμό […]
Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis. • Ποια είναι η συνολική αποτίμηση των πολιτών για την πορεία της Κυβέρνησης έως σήμερα; • Πώς κρίνουν τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά της η αξιωματική αντιπολίτευση; • Συμφωνεί η κοινή γνώμη με τις […]