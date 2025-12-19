Το ψέμα δεν το θέλω. Αν κάτσεις στον καναπέ του Ανέστη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγάλεις τα εσώψυχα σου, σαν να σου έχει περάσει τον ορό της αλήθειας. Δεν ξέρω πως το κάνει, αλλά το κάνει.

Ήρθε και η ώρα της Cinderella λοιπόν. Κλειστός άνθρωπος, νέα μαμά που μπορεί στα social media να φαίνεται διαχιτική , αλλά πιστέψτε με, είναι πολύ χαμηλών τόνων, και το λέω γιατί της έχω κάνει συνέντευξη. Άπειροι followeres, η πρώτη μικρή σε ηλικία influencer mum που έκανε τόσο buzz, με πολύ καυστικό σχόλιο όταν θέλει, απλά και μόνο με ένα βίντεο, αλλά και πολύ ντόμπρα στάση.

Για πρώτη φορά αναφέρεται στον πατέρα της και στη δύσκολη σχέση που είχαν, αλλά και στη μητέρα της, την οποία μνημονεύει με βαθιά ευγνωμοσύνη, καθώς τη μεγάλωσε μόνη της, μέσα σε τεράστιες δυσκολίες. Συγκινείται όταν μιλά για την καλοσύνη και την αγάπη που έλαβε από τον πατριό της.

Στον πατέρα της δεν είχε αναφερθεί ποτέ. Και περνάει ένα μήνυμα σε όσα παιδιά μπορεί να ταυτίζονται. Μίλησε όμως και για τον πατέρα του παιδιού της, τον γνωστό rapper Ricta, που η ίδια όταν ο τελευταίος δέχθηκε πυρά από παντού, καθώς βρισκόταν στην φυλακή.

Ο Ricta με έναν φίλο του καταδικάστηκαν για το πλημμέλημα της βαριάς σωματικής βλάβη, ενώ αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. Η Modern Cinderella τον στήριξε όσο κανένας και στο podcast θέτει ένα μεγάλο ερώτημα: Τι θα πει στον τρίχρονο γιο της όταν μεγαλώνοντας μάθει ότι ο πατέρας του έχει περάσει από τη φυλακή;

H απάντηση; Στο Anestea The Podcast powered by TA NEA.