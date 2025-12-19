Καλώς μας ήρθες, τσαλαπετεινέ και έποψ! Εσύ θα είσαι ο οδηγός μας.

σε σένα εμπιστεύτηκε ο βασιλέας Σολομών να μεταφέρεις

τα μυστικά μηνύματα στην προσφιλή βασίλισσα της Σαβά.

Τη γλώσσα σου ήξερε, γνώριζες την καρδιά του –

σιμοτινός του έμπιστος διδάχτηκες την τέχνη

τους δαίμονες να τους κρατείς αιχμάλωτος κάτω από τη γη.

Και για τους θαρραλέους άθλους σου στέφθηκες την κορόνα.

Καλώς μας ήρθες, σπίνε! Σήκω και παίξε

Τις υγρές εκείνες νότες σου, που κλέβουν των ανθρώπων τις καρδιές.

Σήκω και γύρεψε τη γη που σου υποσχεθήκανε. και λέξεις άρρητες

εκεί θα εννοήσεις, τόσο λεπτές στη σημασία τους -δεν είναι αυτές

για των θνητών πουλιών τις ακοές.

Και, παπαγάλε-ψιττακέ, κι εσύ, καλώς μας ήρθες

από την κούρνια μέσα στον παράδεισο!»

Το «Συνέδριο των πουλιών» -απ’ όπου το παραπάνω απόσπασμα- είναι ένα λυρικό ποίημα του 12ου αιώνα μ.Χ., του Πέρση ποιητή Φαριντουντίν Αττάρ και περιγράφει το ταξίδι των πουλιών, με οδηγό τους το σοφότερο όλων, τον τσαλαπετεινό, για να βρουν τον μυθικό βασιλιά τους, το πτηνό Σιμούργκ (τελικά αντιλαμβάνονται ότι βασιλιάς είναι η δική τους αντανάκλαση). Στο τέλος της σύνθεσης συστήνεται ο ίδιος ο ποιητής: «Είμαι ο Αττάρ εγώ, ο πουλητής φαρμάκων/ και ισχυρών ναρκωτικών αποσταγμάτων/ Μα η καρδιά μου είναι σκοτεινή σαν μοσκοβόλο δάσος/ μέσα στη μοναξιά πενθεί για τους ανθρώπους/ που απ’ τις πράξεις τους απόλειψε το νόημα και το αλάτι/ Ναι, το βιβλίο μου αυτό είναι ένα παραξένισμα/ Μια τρέλα είναι, όπου δεν εμφανίζεται ποτέ η Λογική η γνώριμή σας».

Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί μία μεγάλη ανθολόγηση αποσπασμάτων από το «Συνέδριο» στον καλαίσθητο τόμο των νέων εκδόσεων «έποψ», στην ποιητική απόδοση της Ανθής Λεούση (εκτός όλων των άλλων, με δείγμα γραφής στους «Ψαλμούς» από τον «Άρτο ζωής»). Το «καλαίσθητος» εδώ δεν συνιστά κατάχρηση, επειδή θα πρέπει να δει κανείς το βιβλίο ως αισθητική πρόταση χάρη στην τυπογραφική μέριμνα και την εικονογράφηση του Αυστριακού ζωγράφου Γκέραλντ Μπρέτσου (Άρνφελς, 1941).

Οι εκδόσεις «έποψ», έτσι κι αλλιώς, συστήνουν ουσιαστικά ένα νέο μοντέλο στην έκδοση βιβλίων. Εκλεκτικές ως προς τους τίτλους, δίνουν σημασία στη συνολική εμφάνιση και αυτό συνδέεται με την «καταγωγή» τους, καθώς λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της AUSTRIACARD AG, μιας διεθνούς εταιρείας που ιδρύθηκε το 1897 και δραστηριοποιείται στην τομή της τυπογραφίας, των ασφαλών επικοινωνιών και της Πληροφορικής.

Γράφει η Ανθή Λεούση στο επίμετρό της για το «Συνέδριο»: «Δεν είναι βέβαιο ότι ο Αττάρ υπήρξε σούφης με όλη τη σημασία της λέξης και όχι απλώς ένας σπουδαίος μουσουλμάνος ποιητής, ευνοϊκός στων σούφηδων τον στοχασμό τους τού θανάτου, στην αναζήτησή τους του Θεού ένας συνταξιδιώτης… Αν η αλληγορία είναι για το νόημα ό,τι για το πουλί η φωλιά του και η κρυψώνα, και αν σε κάθε οπώρα το περίγραμμα, το σχήμα και το χρώμα βρίσκεται στη φλούδα, μα στη σάρκα της η νοστιμιά, αποτελεί το Συνέδριο ολόκληρο μιαν αλληγορία τής αναζήτησης του Θεού από την ανθρώπινη ψυχή».

Παράλληλα κυκλοφορεί σε επανέκδοση το «Περί ύψους» του Λογγίνου, κλασικός τίτλος της λογοτεχνικής κριτικής, στην ερμηνευτική μετάφραση του Μ.Ζ.Κοπιδάκη (πρώτη κυκλοφορία από τη Βικελαία Βιβλιοθήκη το 1990), με εισαγωγή και σχόλια του ίδιου (105 σελίδες) και εύστοχο επίμετρο του Βασίλη Βερτουδάκη. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη απόδοση του αρχαίου κειμένου ώστε ο σύγχρονος αναγνώστης να αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο το έργο του Διονυσίου Λογγίνου συγκαταλέγεται στα «μνημεία» της γραμματείας αμέσως μετά την «Ποιητική» του Αριστοτέλη.

Στη συνέχεια αναμένουμε (από την ιστοσελίδα epopspublishing.com και αποκλειστικά από το βιβλιοπωλείο της «Πολιτείας») τους εξής τίτλους: «Οικονομική ιστορία της ανθρωπότητας» του Ζαν-Μαρκ Ντανιέλ (μετάφραση Μαρίας Γυπαράκη), «Μήπως η Κίνα ήδη νίκησε;» του Κισόρ Μαμπουμπανί (μτφ. Πολίνα Ταμπακάκη), «Διονύσιου Σολωμού τα Ευρισκόμενα» (μτφ. Γεώργιος Καλοσγούρος, επίμετρο Δημήτρης Πολυχρονάκης), «Αίας Αρήιος» του Γκρέγκορι Ναζ (μτφ. Αναστασία Καραστάθη), «Τα ζωγραφικά» και «Τα σκίτσα» του Τάση Παπαϊωάννου, όπως και το graphic novel «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η οικογένεια» των Εμανυέλ Τοντ και Terrer Graphique (μτφ. Αναστασία Καραστάθη).