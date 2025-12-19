Εξοργισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών! Διεκόπη ξανά, για 5η φορά, η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

«Για διάφορους λόγους πηγαίνει όλο και μετατίθεται. Άραγε ποιον συμφέρει αυτό;», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Να ακούμε για παραλείψεις, να ακούμε για ολιγωρίες για σκοπιμότητες, προκειμένου ποτέ να μη μάθουμε τι συνέβη τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα», είπε ο Ηλίας Παπαγγελής.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν την αποβολή των δικηγόρων συγγενών από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι, δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security. Η Εισαγγελέας, πρότεινε να γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής και για όσους συγγενείς δήλωσαν πως παρίστανται για ηθική βλάβη.

Αντίθετα, πρότεινε να αποβληθούν όσοι παρίστανται για ψυχική οδύνη, όσοι δεν υπέβαλαν τα σχετικά παράβολα και όλοι ανεξαρτήτως για το αδίκημα της απείθειας. Επίσης, πρότεινε την αποβολή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος είναι παράλληλα και μάρτυρας στην υπόθεση.

Οι συγγενείς καταγγέλλουν ότι ενώ είχαν το «πράσινο» φως από τους αγρότες για να περάσουν και να μην πάνε από παρακαμπτήριες, η αστυνομία ήταν τελικά εκείνη που τους έκλεισε τον δρόμο.

Η απόφαση της προέδρου θα ανακοινωθεί στις 9 Ιανουαρίου.