Συνεχίζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας η δίκη που αφορά το δυστύχημα των Τεμπών και ειδικότερα το ζήτημα του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Η διαδικασία διεξάγεται σήμερα, Παρασκευή, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και σχετίζεται με τη μη προσκόμιση των βίντεο που είχαν ζητηθεί από τις ανακριτικές αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της σιδηροδρομικής τραγωδίας της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στο εδώλιο βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διαχείριση και τη φύλαξη του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου παρίστανται συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος, καθώς και πολίτες που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Η συγκεκριμένη δίκη για τα βίντεο αποτελεί μία από τις επιμέρους ποινικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και συνδέονται με την ευρύτερη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.