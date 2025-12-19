Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκδίκαση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η υπόθεση για τα «χαμένα βίντεο» από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών.

Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ και στέλεχος της εταιρείας που είχε αναλάβει τη βιντεοεπιτήρηση. Σημειώνεται ότι οι αγρότες, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες, αποφάσισαν να ανοίξουν τα μπλόκα για τους συγγενείς και όλους όσοι μεταβούν στη Λάρισα για τη δίκη.

Στη διαδικασία είναι παρόντες οι περισσότεροι συγγενείς των θυμάτων. «Δεν ταλαιπωρήθηκα [από τα αγροτικά μπλόκα], πιο πολύ ήταν η ομίχλη. Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών δεν μας ενόχλησε καθόλου η παρουσία των τρακτέρ στην εθνική οδό. Η αστυνομία ήταν βοηθητική, ήταν εξυπηρετική» δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, φτάνοντας στα δικαστήρια της Λάρισας.

Ερωτηθείσα για το τι περιμένει από τη σημερινή δίκη είπε ότι «επειδή έχω και την πικρή χθεσινή ανάμνηση από τον κ. Τριαντόπουλο η αλήθεια είναι ότι κρατώ μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά την ελληνική Δικαιοσύνη, μου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν έχει φερθεί σωστά».

Σε εκείνο το σημείο της μεταφέρθηκε η πληροφορία ότι οι συνήγοροι των κατηγορούμενων ζήτησαν να αποβληθούν οι συγγενείς και οι υποστηρικτές τους από την αίθουσα, με την κυρία Καρυστιανού να απαντά:

«Να μην ακούσουμε εμείς τίποτα, μάλιστα. Εμείς θα καταδικαστούμε να μη μάθουμε ποτέ την αλήθεια για το τι συνέβη στους ανθρώπους μας. Τι να πω… Ο καιρός έχει γυρίσματα. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή η δίκη των Τεμπών, και από την ανάκριση και από τις πολιτικές ευθύνες, θα γίνει από την αρχή σωστά, με ελεύθερους δικαστές»