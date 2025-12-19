Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας συνεχίζουν να βρίσκονται στα μπλόκα, με τους παραγωγούς που έχουν συγκεντρωθεί στα Μάλγαρα να προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Οι αγρότες ανέφεραν ότι από σήμερα κλείνουν οι δρόμοι αλλά και παράπλευρες οδοί, καθώς κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από την Τρίτη ανοίγουν οι δρόμοι για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων για 3 μέρες, και θα εξεταστεί εκ νέου το άνοιγμα των δρόμων για την Πρωτοχρονιά.

Δημογλίδου για τα μπλόκα: «Δεν κλείνει η αστυνομία τους δρόμους»

Η εκπρ. Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τα μπλόκα των αγροτών και την παρουσία της αστυνομίας.

«Από τις εικόνες που βλέπουμε φαίνεται ξεκάθαρα ποιος κλείνει τους δρόμους. Η αστυνομία αναγκάζεται να κάνει παρακάμψεις. Η αστυνομία εκτρέπει τα οχήματα γιατί σε κάποια σημεία υπάρχουν και πεζοί αγρότες και δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο ούτε τους ίδιους τους ανθρώπους ούτε και τους οδηγούς. Σε όλα τα σημεία των μπλόκων θα υπάρχει αστυνομία και σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των αγροτών ανάλογα με το πώς θα συγκεντρωθούν οι άνθρωποι στα σημεία αυτά. Η έξοδος για τα Χριστούγεννα ξεκινά από αύριο, αλλά και από σήμερα», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης από τους παραγωγούς

Συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τα μπλόκα, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών.

Σε οκτάωρο αποκλεισμό, έως τις 20.00, προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Από τις 16.00 και για τρεις ώρες θα διατηρούν κλειστές και τις παρακαμπτήριες οδούς που χρησιμοποιούνται από τα επιβατικά οχήματα. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, ενώ κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού θα απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου.

Σε δεκάωρο αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για φορτηγά παντός τύπου προχωρούν από τις 12.00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο. Παράλληλα, σε γενική συνέλευση που αναμένεται να πραγματοποιήσουν εντός της ημέρας, θα καθορίσουν και τις ώρες κατά τις οποίες θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα Ι.Χ. οχήματα.

Στο μεταξύ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού παρακολουθείται η κατάσταση και, εφόσον αυτή επιδεινωθεί και σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά, θα ανοίγει προσωρινά ο δρόμος ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 το απόγευμα για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.