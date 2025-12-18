Η μαζική κινητοποίηση των αγροτών στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή παραγωγών από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξελίχθηκε σε σκηνικό έντασης, με σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για την πορεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ζητώντας τη διατήρησή της με επαρκή χρηματοδότηση, μεγαλύτερη ομοιομορφία μεταξύ των κρατών-μελών και απλούστευση των κανονισμών. Παράλληλα, εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής, την οποία χαρακτηρίζουν επιζήμια για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα.

🚨🇪🇺🇧🇪 BREAKING: WAR IN BRUSSELS Thousands of FARMERS clash with police outside the EU Parliament. Tractors RAM police, water cannons fire, tensions EXPLODE. Farmers protest MERCOSUR, carbon taxes, and PAC cuts. THIS IS CHAOS in the heart of Europe. 🚨🇪🇺🇧🇪 NOTÍCIA DE ÚLTIMA… pic.twitter.com/iFms6sQ1OD — 🎄🎅⛄❄️✨🎁𝓛𝓲𝓿𝓲𝓷𝓱𝓪🎁✨❄️⛄🎅🎄 (@livinhafrota) December 18, 2025

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εικόνα έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θυμίζει πλέον βομβαρδισμένο τοπίο. Τα τρακτέρ έχουν απομακρυνθεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών φωτιάς, ενώ ο χριστουγεννιάτικος στολισμός έχει καταστραφεί. Στο άγαλμα της πλατείας τοποθετήθηκε ένα φέρετρο, σύμβολο –όπως εξηγούν οι αγρότες– του τέλους της αγροτικής γης και του επαγγέλματός τους.

Η αστυνομία προσπαθεί να αποκαταστήσει την κυκλοφορία και να καθαρίσει τους δρόμους, ωστόσο οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο κέντρο των Βρυξελλών και τις βραδινές ώρες.

Brussels Erupts Over 10,000 farmers & 500 tractors have flooded Luxembourg Square outside the European Parliament, protesting the EU’s planned Mercosur trade deal. From Argentina to Brazil, the agreement is sparking fury as Europe’s farmers warn their livelihoods are on the line. pic.twitter.com/PLt9BjKss6 — Rizwan Shah (@rizwan_media) December 18, 2025

Νωρίτερα, χιλιάδες αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, με τα επεισόδια να κλιμακώνονται γρήγορα. Αντικείμενα εκτοξεύονταν προς τις δυνάμεις της τάξης, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού. Φωτιές, εκρήξεις κροτίδων και ο ήχος από τις κόρνες των τρακτέρ συνέθεσαν ένα πρωτοφανές σκηνικό έντασης.

Οι διαδηλωτές έκαψαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Luxemburgplein και άδειασαν χιλιάδες πατάτες στους δρόμους, μετατρέποντας την ίδια την παραγωγή τους σε «όπλο διαμαρτυρίας».

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η διατήρηση και ενίσχυση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η απλούστευση των κανονισμών, η μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες προκλήσεις της παραγωγής. Ένα μέρος των αιτημάτων αφορά και τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι ζητούν ουσιαστική στήριξη στο αυξημένο κόστος παραγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι, αν και οι κινητοποιήσεις είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, οι αγρότες έφτασαν στη βελγική πρωτεύουσα από τη νύχτα, αιφνιδιάζοντας τις Αρχές.

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη εμφανίζεται διχασμένη γύρω από τη συμφωνία Mercosur. Ο Γάλλος πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι η συμφωνία πρέπει να αναβληθεί, επισημαίνοντας τις σοβαρές πιέσεις που ήδη αντιμετωπίζουν οι αγρότες, ενώ και η Ιταλία εμφανίζεται επιφυλακτική. Αντίθετα, η Γερμανία προσπαθεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να πείσει Παρίσι και Ρώμη να άρουν τις αντιρρήσεις τους.