Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Από την Παρασκευή 19/12, μάλιστα, προχωρούν και σε αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, ενώ οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως και τη Δευτέρα.

Την απόφαση για ενίσχυση των μπλόκων και πολλαπλασιασμό των δράσεων έλαβαν οι αγρότες στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στον Λευκώνα Σερρών. Όπως ανακοινώθηκε, από την Παρασκευή και μετά τις 14:00 θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριες οδοί σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά, οι αγρότες αποφάσισαν:

Το πρωί της Παρασκευής θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, ημέρα διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ώστε οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα.

Την Παρασκευή από τις 14:00 θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι.

Το Σαββατοκύριακο , όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους.

Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις, ενώ από την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε μέχρι να υπάρξει δικαιοσύνη», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας. Όπως διευκρίνισε, το πρωί της Παρασκευής θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση σε όλα τα μπλόκα, λόγω της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε κλείσιμο των παρακαμπτηρίων, στέλνοντας –όπως είπε– σαφές μήνυμα ανυποχώρητου αγώνα.

Για το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Δεκεμβρίου, ο ίδιος ανέφερε ότι όπου υπάρχουν ανοιχτά διόδια, οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες, προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών και να αποφύγουν την καταβολή διοδίων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα υπάρξουν νέες πανελλαδικές και συντονισμένες δράσεις στα μπλόκα, ενώ από την Τρίτη και κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς η διέλευση θα είναι ελεύθερη, ώστε «όλοι να μπορέσουμε να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας».

«Θέλουμε ο κόσμος να ταξιδέψει με ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση να σκεφτεί τις συνέπειες των επιλογών της και να δώσει λύσεις», υπογράμμισε ο Ρίζος Μαρούδας, καταγγέλλοντας παράλληλα όσους –τους αποκάλεσε «καλικάντζαρους»- επιχειρούν να υπονομεύσουν τον αγώνα των αγροτών και να διασπάσουν τα μπλόκα.

Σύμφωνα με τους αγρότες, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν συντονισμένα σε όλη τη χώρα και τη Δευτέρα.

«Εμείς λέμε ναι στο διάλογο – Όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας»

Μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, πηγές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφεραν: «Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας. Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».