Η εποχική γρίπη βρίσκεται ήδη σε φάση αυξημένης δραστηριότητας στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές του Βορείου Ημισφαιρίου, εμφανιζόμενη φέτος νωρίτερα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους επιτήρησης.

Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A(H3N2) κυκλοφορεί διεθνώς και έχει εντοπιστεί και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με εκτίμηση κινδύνου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό θεωρείται μέτριος. Ωστόσο, για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως άτομα άνω των 65 ετών, ασθενείς με χρόνια νοσήματα, εγκύους, ανοσοκατασταλμένους και φιλοξενούμενους σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας, ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται υψηλός.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΟΔΥ απευθύνει συστάσεις ενόψει της εορταστικής περιόδου για την προστασία της δημόσιας υγείας.

• Εμβολιασμός κατά της γρίπης χωρίς καθυστέρηση, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. Ο εμβολιασμός αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης, προσφέροντας ουσιαστική προστασία έναντι σοβαρής νόσησης και θανάτου.

• ‘Αμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου που εμφανίζουν συμπτώματα συμβατά με γρίπη, ανεξαρτήτως θετικού τεστ. Σε περιπτώσεις συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως οίκοι ευγηρίας, συνιστάται η εξέταση χορήγησης προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

• Τήρηση βασικών μέτρων προστασίας, όπως συχνό πλύσιμο χεριών, αποφυγή επαφής με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό, αναπνευστική υγιεινή, επαρκής αερισμός και παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.