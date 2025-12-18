Συγκροτείται ο Τομέας Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με περιφερειακή διάρθρωση και Ολομέλειες σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, στις οποίες μετέχουν περισσότερα από 700 στελέχη.
Οι δήμαρχοι που είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ, συμμετέχουν αυτοδίκαια στον Τομέα. Τα μέλη κάθε Ολομέλειας μπορείτε να τα βρείτε στον σύνδεσμο: https://pasok.gr/tomeis-politikis/#1766057308361-b5cc7afa-7118
Σημειώνεται ότι στην Γραμματεία δεν υπάρχει το όνομα του Χάρη Δούκα και αυτό είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, στη λογική πως δεν μπορεί ο κ. Δούκας, που είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, να είναι μέλος Γραμματείας τομέα.
Ακολουθεί η σύνθεση της Γραμματείας του Τομέα Αυτοδιοίκησης:
-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ-ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΚΕΔΕ
-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΝΠΕ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
-ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΚΕΔΕ
-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
-ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
-ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΚΕΔΕ
-ΣΙΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ-ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΚΕΔΕ
-ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
-ΜΑΡΙΑ ΔΡΥ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
-ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ
-ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
-ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΓΓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
-ΞΕΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΕΥΑ
-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ
-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΔ
-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΣΔΑ
-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΚΕΔΕ
-ΒΑΣΩ ΧΟΧΛΑΚΑ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
-ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ