Το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την κατάθεση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πηγές του κόμματος υποστηρίζουν ότι ο κ. Μυλωνάκης κινήθηκε «στο γνωστό μοτίβο» των κυβερνητικών στελεχών, επιχειρώντας να παρουσιάσει την υπόθεση ως «διαχρονική παθογένεια».

«Δεν γνώριζαν, δεν άκουσαν, δεν αντιλήφθηκαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημειώνουν οι ίδιες πηγές, σχολιάζοντας ειρωνικά τη στάση της κυβέρνησης, η οποία, όπως τονίζουν, επιχειρεί να εμφανιστεί ως αμέτοχη στο ζήτημα. Η τοποθέτηση του κ. Μυλωνάκη, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωσε αυτή την τακτική.

Ο υφυπουργός ξεκίνησε την κατάθεσή του δηλώνοντας ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον κ. Ξυλούρη. Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, «παρά τις νόμιμες επισυνδέσεις που αποκαλύπτουν τη στενή επαφή του Γ. Ξυλούρη με τον Πρωθυπουργό και κορυφαίους υπουργούς, καθώς και τις φωτογραφίες που τους δείχνουν ομοτράπεζους, ο κ. Μυλωνάκης επέμεινε ότι δεν γνωρίζονται».

Αντιφάσεις και παραλείψεις

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο κ. Μυλωνάκης, αν και είχε άμεση πρόσβαση στον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο ως Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ισχυρίστηκε πως δεν είχε αρμοδιότητα ή ενημέρωση για τα γεγονότα του Ιουνίου 2024 που αφορούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, δεν ζήτησε ενημέρωση ούτε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι, ακόμη και μετά τον διορισμό του ως υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα «την παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση», ο κ. Μυλωνάκης δεν αναζήτησε ενημέρωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιθέτως, φέρεται να απαξίωσε τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού Δημήτρη Βάρρα, χαρακτηρίζοντάς τον «υπάλληλο» της Προεδρίας.

Κατά την κατάθεσή του, ο υφυπουργός φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις, παραδεχόμενος ότι συμμετείχε σε κρίσιμη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις 21 Ιουνίου 2024 για το έργο των 20 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να θυμάται αν ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. «Μετά από αυτή την εκρηκτική σύσκεψη δεν έκρινε σκόπιμο να αναληφθούν πρωτοβουλίες», σχολιάζουν οι πηγές.

Η εξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι η εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη του σκανδάλου. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση, μέσω του πρώην υπουργού Γιώργου Γεωργαντά, προσπάθησε να περιορίσει αυτή την εξάρτηση, αποσιωπώντας ωστόσο ότι η ίδια κυβέρνηση ανέκοψε το έργο του, παραδίδοντας τη διαχείριση στον κ. Αυγενάκη.

Η μη ενημέρωση του Πρωθυπουργού

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κ. Μυλωνάκης παραδέχθηκε πως είχε λάβει σημείωμα από τον κ. Βάρρα τον Ιούνιο του 2025, χωρίς ωστόσο να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό, παρότι το περιεχόμενο του εγγράφου καταλόγιζε ευθύνες στον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη και έθετε ζητήματα για τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου.

Το ζήτημα των επισυνδέσεων

Αναφερόμενες στις δηλώσεις των βουλευτών Μάριου Σαλμά και Χρήστου Μπουκώρου, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε αμέτοχος, υποστηρίζοντας πως δεν είχε γνώση των επισυνδέσεων. Ωστόσο, δεν απάντησε στο ερώτημα πώς είναι δυνατόν κυβερνητική πηγή να ενημερώνει βουλευτή για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων και τη δικογραφία, χωρίς να υπάρξει κυβερνητική αντίδραση.

«Ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του δεν μπορούν να παριστάνουν τους ανίδεους και τους αμέτοχους», καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι η κατάθεση Μυλωνάκη αποτελεί τεκμήριο της λειτουργίας εξωθεσμικών μηχανισμών και παρακρατικών πρακτικών.