Σφίγγει ο κλοιός για τους τηλεοπτικούς πειρατές ολοένα και περισσότερο! Σε δύο ξεχωριστές συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις 14/12/2025 και 15/12/2025 σε Αιτωλικό Μεσολογγίου και Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομη προβολή τηλεοπτικού περιεχομένου.

Οι έλεγχοι έγιναν ύστερα από καταγγελίες και αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου νόμου κατά της τηλεοπτικής πειρατείας. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις έγιναν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος και από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

Πρόσβαση σε συνδρομητικό περιεχόμενο

Οι συλληφθέντες, χωρίς τη σχετική άδεια των νόμιμων συνδρομητικών πλατφορμών, φέρονται να είχαν θέσει σε λειτουργία πειρατικές συσκευές πρόσβασης σε συνδρομητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο, σε χώρους καφετεριών όπου βρίσκονταν θεατές. Τώρα, εκτός από τις ποινικές κυρώσεις καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 6.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο προβλέπει πλέον διοικητικά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και 3.000 € (ανά παράβαση) για παράνομη δημόσια προβολή περιεχομένου, ενώ οι τελικοί χρήστες που παρακολουθούν παράνομα τηλεοπτικά προγράμματα δεν εξαιρούνται από κυρώσεις ακόμα και σε ιδιωτικό περιβάλλον.

Επιπλέον, οι παραβάτες αντιμετωπίζουν ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυτόφωρης διαδικασίας και ποινές φυλάκισης.

Τι προβλέπει ο νόμος

Η νέα νομοθεσία που αφορά τους «τηλεοπτικούς πειρατές», μεταξύ άλλων, προβλέπει:

* Διοικητικό πρόστιμο μέχρι 1.500 € για ιδιωτική χρήση παράνομου περιεχομένου.

* Διοικητικό πρόστιμο μέχρι 3.000 € για δημόσια προβολή (π.χ. καφέ-μπαρ, χώροι αναψυχής).

* Ποινικές κυρώσεις με αυτόφωρη διαδικασία, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ποινή φυλάκισης έως 1 έτος και χρηματικό πρόστιμο 2.900 ευρώ.

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες αρχές, η εποχή της «ανώδυνης» πειρατείας τελειώνει. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής ταυτοποίησης, μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα, ακόμη και τον τελικό χρήστη που καταναλώνει παράνομο και πειρατικό περιεχόμενο, κάνοντας σαφές ότι οι έλεγχοι δεν περιορίζονται πλέον μόνο στους οργανωμένους «πειρατικούς» διανομείς, αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους αποδέκτες-χρήστες.

Οι δύο περιπτώσεις σε Αιτωλικό Μεσολογγίου και Θεσσαλονίκη, έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι «η μάχη κατά της πειρατείας μπαίνει σε νέα φάση, με αυστηρές συνέπειες για όσους επιλέγουν να αγνοούν το νόμο».

Έλεγχοι σε επιχειρήσεις και τελικούς χρήστες

Σημειώνεται, ότι είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται συντονισμός πολλών υπηρεσιών (Αστυνομία, ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, ΔΙΜΕΑ κ.ά.) για σαρωτικούς ελέγχους τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε τελικούς χρήστες.

Όπως επισημαίνουν στελέχη των πλατφορμών διάθεσης συνδρομητικού ψηφιακού τηλεοπτικού περιεχομένου, «ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στις αρμόδιες υπηρεσίες Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, οι οποίες κάνουν κρίσιμη δουλειά, ακριβώς επειδή η πειρατική τηλεόραση δεν είναι “μια πατέντα για να βλέπουμε φθηνά”, αλλά οργανωμένο ψηφιακό έγκλημα με τεράστια, παράνομα κέρδη εκατομμυρίων».

Οι πειρατές-παράνομοι διανεμητές συνδρομητικού περιεχομένου, προσθέτουν τα ίδια στελέχη, «στήνουν δίκτυα, πουλάνε “συνδρομές” μαζικά και μαζεύουν χρήμα αφορολόγητο». Εκεί ακριβώς, τονίζουν, «παρεμβαίνουν οι διωκτικές υπηρεσίες: με τεχνική επάρκεια, στοχευμένες έρευνες και επιχειρησιακή συνέπεια, ακολουθούν το ψηφιακό ίχνος του σήματος και του χρήματος, χαρτογραφούν υποδομές, ταυτοποιούν εμπλεκόμενους και χτυπούν τη “μηχανή” που παράγει αυτά τα εκατομμύρια».