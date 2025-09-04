Το διαβόητο δίκτυο πειρατείας Streameast, που προσέλκυσε περισσότερες από 1,6 δισεκατομμύρια επισκέψεις τον τελευταίο χρόνο, έκλεισε οριστικά μετά από συντονισμένη επιχείρηση, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Συμμαχία για τη Δημιουργικότητα και την Ψυχαγωγία (ACE).

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αιγυπτιακές αρχές και οδήγησε στο κλείσιμο των 80 συνδεδεμένων domains της πλατφόρμας, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη παράνομη επιχείρηση ζωντανής αθλητικής μετάδοσης στον κόσμο.

«Σημειώσαμε μια ηχηρή νίκη στον αγώνα εντοπισμού και εξάρθρωσης της ψηφιακής πειρατείας, καταρρίπτοντας τη μεγαλύτερη παράνομη πλατφόρμα ζωντανής αθλητικής μετάδοσης παγκοσμίως», δήλωσε ο πρόεδρος της ACE, Charles Rivkin. «Με αυτή την επιτυχία, στηρίζουμε τα αθλητικά πρωταθλήματα, τις εταιρείες ψυχαγωγίας και τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.»

Η Streameast προσέφερε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες της Ευρώπης, καθώς και σε αμερικανικά πρωταθλήματα όπως το NFL, NBA, MLB και NHL. Η πειρατεία αθλητικού περιεχομένου έχει αυξηθεί ραγδαία, καθώς οι επίσημες μεταδόσεις διατίθενται μέσα από πολλαπλές υπηρεσίες συνδρομής, αυξάνοντας το κόστος για τους φιλάθλους.

Επίσης ο Εντ Μακάρθι ο CEO της πλατφόρμας streaming DAZN, χαρακτήρισε το κλείσιμο του Streameast «σημαντική νίκη για το οικοσύστημα των ζωντανών αθλημάτων» και εξήρε τις αιγυπτιακές αρχές και την ACE για τη δράση τους.

Τέλος όλες οι διευθύνσεις του Streameast πλέον ανακατευθύνουν στη σελίδα «Παρακολουθήστε νόμιμα» της ACE, προωθώντας τη νόμιμη και ασφαλή πρόσβαση σε αθλητικό περιεχόμενο.

Πηγή:CNN