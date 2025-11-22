Η πλατφόρμα πειρατικού streaming Photocall, η οποία προσέλκυε πάνω από 26 εκατομμύρια χρήστες ετησίως, έκλεισε οριστικά μετά από κοινή έρευνα και παρέμβαση των οργανισμών Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) και DAZN. Αυτή η παράνομη υπηρεσία παρείχε στους χρήστες πρόσβαση σε 1.127 τηλεοπτικά κανάλια από 60 χώρες, μεταξύ των οποίων ζωντανές αθλητικές διοργανώσεις που προβάλλονταν χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με τον Oscar Vilda, CEO της DAZN Iberia, η υπηρεσία δεν προσέφερε κανάλια του DAZN, αλλά αναμετέδιδε το περιεχόμενο ορισμένων συνεργατών, όπως αγώνες MotoGP και Formula 1. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούσαν να παρακολουθήσουν μέσω της πλατφόρμας πρωταθλήματα όπως το Serie A, το NFL, το NHL, το WTA και κανάλια συλλόγων όπως Real Madrid TV, Barça TV και Betis TV.

Μετά την παρέμβαση των δύο οργανισμών, οι χειριστές του Photocall συμφώνησαν να σταματήσουν τη λειτουργία τους, ενώ όλα τα σχετικά domains μεταφέρθηκαν στην Alliance for Creativity and Entertainment και ανακατευθύνθηκαν στην ιστοσελίδα Watch Legally, που προωθεί τη νόμιμη θέαση περιεχομένου.

Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί μια εκτεταμένη επιχείρηση επιβολής του νόμου, που συντονίστηκε από την Europol, με στόχο τη διακοπή παράνομων υπηρεσιών ψηφιακής πειρατείας. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, εντοπίστηκαν 69 ιστοσελίδες που είχαν πάνω από 11,8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, ενώ 25 υπηρεσίες IPTV παραπέμφθηκαν σε παρόχους κρυπτονομισμάτων προκειμένου να διακοπεί η χρηματοδότησή τους.

Παράλληλα, η Europol συνέδεσε 55 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα με παράνομες υπηρεσίες streaming και ξεκίνησε 44 νέες έρευνες. Η ACE, που αποτελείται από μεγάλες εταιρείες του χώρου ψυχαγωγίας όπως Universal Studios, Amazon, Apple TV+, Disney, Netflix, Paramount, Sony Pictures και Warner Bros Discovery, συνεχίζει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό παράνομων δικτύων ψηφιακής πειρατείας.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επιτυχίες με το κλείσιμο μεγάλων υπηρεσιών, όπως το Rare Breed TV, το οποίο παρείχε πρόσβαση σε περισσότερα από 28.000 κανάλια και 100.000 ταινίες και σειρές, καθώς και το Streameast, που θεωρείτο το μεγαλύτερο παράνομο δίκτυο streaming ζωντανών αθλητικών γεγονότων στον κόσμο.