Μερική ενοχή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στον 59χρονο δάσκαλο καράτε, μετά από πολύκροτη υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Ρόδου.

Το δικαστήριο στάθμισε αντιφατικούς ισχυρισμούς και προανακριτικό υλικό, καταλήγοντας σε απόφαση με ποινή που δεν εκτελείται έως την κρίση του Εφετείου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για δύο από τις τρεις καταγγελίες σε βάρος του, οι οποίες αφορούσαν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικων μαθητριών. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών με ανασταλτικό αποτέλεσμα ως προς την έφεση. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος του πρώτου δικαστικού σταδίου και μεταφέρει πλέον την υπόθεση στο Εφετείο.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το δικαστήριο αποδέχθηκε ότι τελέστηκαν πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας εις βάρος δύο ανήλικων, ενώ για την τρίτη περίπτωση δεν επήλθε καταδίκη. Η μη αναγνώριση ελαφρυντικού στοιχείου κρίθηκε αναγκαία λόγω του τρόπου τέλεσης και των περιστάσεων των πράξεων. Η ποινή των 30 μηνών προέκυψε από συγχώνευση επιμέρους ποινών, ενώ η αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης επιτρέπει στον καταδικασθέντα να παραμείνει ελεύθερος, υπό τους όρους που όρισε το δικαστήριο.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου 2024, όταν μια 15χρονη, συνοδευόμενη από τους γονείς της, κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού ότι την προηγούμενη ημέρα ο 59χρονος εκπαιδευτής της στο καράτε την αγκάλιασε και τη φίλησε χωρίς τη συναίνεσή της. Η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου, περιγράφοντας πράξη που της προκάλεσε φόβο και αμηχανία.

Η μητέρα της ανέφερε αλλαγή στη συμπεριφορά του δασκάλου κατά τις τελευταίες προπονήσεις, με αναφορές στη σεξουαλική του ζωή και ερωτήσεις προς την κόρη της. Ο πατέρας επιβεβαίωσε τις ίδιες πληροφορίες, ενώ τρίτος ενήλικος από το σχολικό περιβάλλον κατέθεσε, ότι ενημερώθηκε άμεσα από το παιδί για το περιστατικό.

Νέες καταγγελίες και δεύτερη δικογραφία

Μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης καταγγελίας, δύο ακόμη ανήλικες εμφανίστηκαν με αντίστοιχες αναφορές. Μια 16χρονη κατέθεσε, ότι τον Δεκέμβριο του 2023 ο 59χρονος την άγγιξε και τη φίλησε στο στόμα, ενώ μια 14χρονη υποστήριξε, ότι είχε βιώσει παρόμοια συμπεριφορά μήνες νωρίτερα, γεγονός που την οδήγησε να αποχωρήσει από τη σχολή. Οι νέες μαρτυρίες δημιούργησαν δεύτερη δικογραφία, συνδεδεμένη με την πρώτη ως προς το πρόσωπο του κατηγορούμενου.

Ορίστηκαν δύο διαδοχικές δίκες για τις 17 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να εξεταστούν αυτοτελώς οι καταγγελίες. Η πρώτη αφορούσε την 15χρονη, ενώ η δεύτερη επικεντρώθηκε στις δύο επόμενες υποθέσεις. Στα ακροατήρια κατέθεσαν μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης, με το δικαστήριο να εξετάζει διεξοδικά την αξιοπιστία και τυχόν αντιφάσεις στις καταθέσεις.

Η πολιτική αγωγή υπογράμμισε τη συνέπεια των περιγραφών των ανήλικων και την άμεση γνωστοποίηση των περιστατικών σε ενήλικα πρόσωπα. Αντίθετα, η υπεράσπιση επεσήμανε ότι ο κατηγορούμενος δεν προέβη σε καμία ανάρμοστη πράξη, υποστηρίζοντας πως οι συμπεριφορές παρερμηνεύθηκαν σε περιβάλλον άθλησης.