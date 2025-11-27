Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 40χρονος από την Αλβανία, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανιψιών – 2 και 4 ετών – του 20χρονου συντρόφου του από τη Ρουμανία.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πειραιά στις 8 το πρωί και λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι εξήλθε με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας κουκούλα, συνοδεία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα των δύο παιδιών είδε τον 4χρονο να κάνει περίεργες κινήσεις, ενώ όταν τον ρώτησε, το παιδί απάντησε «τις έκανα με τον θείο», αφήνοντάς την άναυδη.

Άμεσα η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε καταγγελία στις αρχές με παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή να εξετάζουν τα δύο αγόρια. Ο 4χρονος φέρεται να περιέγραψε αναλυτικά τα όσα είχε υποστεί μαζί με τον αδελφό του, ανοίγοντας τον δρόμο για την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος των δύο ανδρών.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στα τάμπλετ και στα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων βίντεο και φωτογραφίες με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο αγοριών αλλά και πορνογραφικό υλικό με παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Μετά τη σύλληψή του ο 20χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το έκανε για να ικανοποιεί τον σύντροφό του, και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.