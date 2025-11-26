Σοκ προκαλεί υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που αφορά δύο μικρά παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών καθώς ο 20χρονος θείος τους και ο 40χρονος σύντροφός του ασελγούσαν πάνω τους.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση διαδραματίστηκε σε περιοχή της Αθήνας με τον 20χρονο και έναν 40χρονο να συλλαμβάνονται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών.

Μάλιστα, το 4χρονο παιδί, κατά τις ίδιες πηγές, εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου και σύμφωνα με πληροφορίες αποκάλυψε τον εφιάλτη που βίωνε από τον θείο του.

Οι δυο άνδρες μάλιστα κατέγραφαν σε βίντεο τις φρικτές πράξεις τους, ενώ στα κινητά τους τηλέφωνα βρέθηκε και πορνογραφικό υλικό με παιδιά.

Ο θείος κρίθηκε από ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακιστέος, ενώ αύριο (27.11.2025) αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος που αρνείται τις κατηγορίες.